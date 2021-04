MasterChef Celebrity 2 se ha convertido en un éxito tan grande en la televisión argentina que no sólo da que hablar por lo que ocurre entre los participantes sino también por los miembros del jurado y del propio Santiago del Moro. El reconocido conductor, por cierto muy querido en el ambiente del canal, recibió una fuerte acusación en las últimas horas.

Durante el programa de Cortá por Lozano, emitido por Telefe, Marcelo Polino comentó que siguió atentamente la gala de MasterChef 2 dialogando por teléfono con Del Moro: "Con Santi vimos la gala ayer. Íbamos comentando el minuto a minuto". Verónica Lozano intervino y le consultó: "Usted, el embajador, ¿tomó un champagne o un vino?". "El embajador sólo tomó agua mineral", respondió el panelista.

Costi, que estaba haciendo un móvil, se metió en la conversación y resaltó: "No come. Polino, no come". Y Lozano indicó: "Santiago tampoco come mucho. Come poquito, picotea". Y una vez más, la artista lanzó un picante comentario, aunque esta vez fue con crítica dirigida hacia Del Moro: "No, pero Santiago sí degusta la comida. Él no te da mucho de comer cuando vas a la casa".

Tras las risas de los panelistas que se encontraban en el programa, Vero Lozano aportó un dato importante que dejó muy mal parado al presentador de MasterChef Celebrity 2, a quien lo acusaron de ser "mezquino". "Lo mismo me contó Analía Franchín. Él te invita a comer a las 9...", señaló la conductora. Costi volvió a interrumpir y disparó: "Una vez fuimos cuatro a la casa. Compró una docena de empanadas y sobraron dos, ja".

Quiénes continúan participando de MasterChef Celebrity

Por el momento, continúan en carrera Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Claudia "La Gunda" Fontán, Gastón Dalmau, María O'Donnell, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Dani "La Chepi" y Andrea Rincón.

A qué hora es la gala de repechaje de MasterChef Celebrity 2 y por dónde verlo en vivo:

La gala de repechaje de MasterChef Celebrity 2 tendrá lugar este domingo, desde las 22 horas, y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Cuánto dinero en premios se lleva el ganador de MasterChef Celebrity 2:

Tal y como ocurrió en la primera temporada de MasterChef Celebrity 2, Telefe repartirá una jugosa cantidad de dinero para el ganador del trofeo en 2021. Además de obtener un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess, el famoso participante que gane el reality se llevará 1,2 millones de pesos.