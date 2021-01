MasterChef Celebrity es la sensación del momento en la TV argentina. Luego de mucho tiempo, un programa logró superar los 20 puntos de rating, superando ampliamente al Cantando 2020 y otras ediciones emitidas por El Trece. Pese a que mucho tuvieron que ver los desafíos de cocina, también se debe a la selección de famosos que hizo la producción. Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, se convirtió en una de las jugadoras más queridas. Aun así, en las últimas horas, se filtró un video en el que apareció burlándose de uno de los participantes que quedó eliminado hace algunos días.

Claudia ha logrado meterse en los corazones de miles de personas a partir de su participación en MasterChef. Hasta el momento, mucha gente conocía su perfil tan sólo por haber sido la mujer que más acompañó a Maradona. En esta nueva faceta, la empresaria logró brindar una imagen mucho más amplia de su vida y el público lo recibió de muy buena manera.

Durante la última semana de MasterChef, los miembros del jurado Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis tomaron la decisión de eliminar a diversos participantes: Leticia Siciliani, Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano y Belu Lucius. Curiosamente, Claudia Villafañe se burló de uno de ellos tras haber recibido el anuncio por los chefs.

En la gala del pasado 11 de enero, Belu Lucius quedó fuera del popular certamen de cocina. Donato De Santis fue el que dio el anuncio y expresó: "Quien deja la cocina de MasterChef Celebrity es Belu". Inmediatamente después, Claudia Villafañe sonrió levemente y luego se tapó la cara.

¿Claudia se alegró de la eliminación de Belu Lucius? La duda quedó instalada en El Show de los Escandalones, programa conducido por Rodrigo Lussich en América TV.

Andy Kusnetzoff hizo llorar a Claudia Villafañe al recordar a Maradona:

En una de las últimas galas de MasterChef, Andy Kusnetzoff le manifestó un sentido mensaje a Claudia Villafañe: "No puedo hablar tanto del pato (NdeR: el plato que preparó), pero voy a hablar de lo que me produce Claudia. La verdad es que me da mucha emoción por cómo sos, por cómo criaste a tus hijas y un montón de cosas. Así que no puedo hablarte del pato".

"Puedo hablarte de que hace poco, hacía mucho que no nos veíamos, en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné", añadió Andy, haciendo referencia a que se vieron tras la muerte de Diego Maradona, ex esposo de Claudia Villafañe. Larimeando, y con la voz quebrada, el conductor de PH Podemos Hablar le aclaró: "Y… no es por el pato que me emociono. La verdad es que me emocioné porque me dijiste algo que me mostró un poco la persona, la humanidad y la mujer que sos, así que gracias".