Desde que empezó MasterChef Celebrity, el reality de cocina más famoso de la Argentina, muchos se sorprendieron con el talento de Alex Caniggia para cocinar y a la vez con su templanza y hasta sus buenos tratos, muy distintos de su performance en el Cantando 2020. En la primera noche de la cuarta semana del certamen, el mediático hizo de las suyas tras rechazar uno de los beneficios que le correspondían tras haberse ganado la medalla dorada tras su última presentación.

El desafío consistía en preparar comida china, pero sin receta y como Alex contaba con el galardón dorado de la semana pasada, podía elegir una entre tres proporcionadas por un chef especialista en comida oriental, pero le pasó por el costado. "Yo me la quería quedar, espero que saga algo bueno con la de oro", adelantó.

Tanto es así que cuando llegaron las 3 recetas chinas para socorrerlo, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia hizo una escena de las que se estuvo guardando desde que comenzó el reality. "¿Si quiero hago la mía? Gané la de oro al pedo", lanzó Alex. "Pero están buenísimas", le dijo el jurado Germán Martitegui al aspirante a chef con la intención de hacerlo cambiar de parecer.

"Si querés te podés llevar una y después no usarla, pero sos el único que tiene la receta. ¡Agarrá una!", le sugirió del Moro. De inmediato, sus compañeros decidieron apurarlo y le gritaron: "Agarrá una receta", comenzó Fernando Carlos. "Dejá de cancherear", le propuso Cande Vetrano y se sumó La Chepi con "agregá uno, cabeza de troll". "No me gusta hacer recetas. No me gusta leer y pintó el recetazo", reclamó.

Al momento de presentar su platillo ante el jurado de expertos integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, el dueño del restaurante Tegui le señaló con sorna a Alex: "Primero te hiciste el canchero y dijiste 'no, no la voy a hacer' y la hiciste". A continuación, el chef le pidió precisiones sobre su receta, pero el participante lejos de ser explicativo olvidó los ingredientes que utilizó. "Estás rebelde hoy, Alex, no dan muchas ganas de comer lo que hiciste", lanzó Martitegui.

Del desafío oriental, participaron Dani La Chepi, Fernando Carlos, Hernán Montenegro, Alex Caniggia, Sol Pérez, Cande Vetrano. Junto con las últimas dos, Alex participará del jueves de última chance.