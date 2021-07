"Hace unos platos increíbles": Ana Rosenfeld empujó a Wanda Nara a formar parte de Masterchef Celebrity 3

La abogada dijo que la modelo tiene todo para formar parte del reality de cocina de Telefe y admitió que le gustaría que eso suceda.

Wanda Nara es una de las figuras más esperadas para sumarse a la próxima temporada de Masterchef Celebrity. Aún no dio el sí, pero cada vez está más cerca de esa respuesta. Ahora, su abogada Ana Rosenfeld habló sobre su posible participación en el reality de cocina de Telefé y admitió que le gustaría que Wanda forme parte.

Durante una entrevista con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez), Rosenfeld reconoció que la modelo sabe cocinar muy bien y dejó una puerta abierta para pensar que decidirá sumarse: "No le dice que no a nada que la emocione: estuvo en el Bailando, en el Cantando, Soñando... fue a todos los lugares a los que la invitaron”.

También sostuvo que "a Wanda le encantan los desafíos" y que podría aportarle una chispa interesante al exitoso programa que conduce Santiago del Moro.

"Yo he comido varias veces en la casa de Wanda. Incluso la pueden ver en el Instagram, que hace unos platos increíbles”, dijo Ana Rosenfeld, dándole el visto bueno a Wanda Nara y su posible participación en Masterchef Celebrity.

“Cocina muy bien Wanda", afirmó Rosenfeld y agregó: "La gente por ahí tiene la imagen de frívola, que muestra las carteras, ropa, viajes y demás. Pero Wanda, como ama de casa, es maravillosa. Como madre de sus hijos es una luz. Y créanme que conquistó a Mauro, entre todas las cosas, también con el estómago. Porque hace unas pastas, hace unos pescados al horno buenísimos... Me la imagino en el reality”.

“Wanda es divina, lo hace con simpatía... Tiene una diversión y una chispa que la hace Wanda. Y si viene Masterchef, bienvenido sea”, señaló Rosenfeld.

De todas formas, la abogada no quiso confirmar la decisión final de Nara. “Por norma, soy abogada y amiga de Wanda, ya van a ser más de 10 años. Y nunca anticipo lo que tiene que decir el propio personaje aun sabiendo, a veces, el sexo de sus hijos. Se lo reservé a ella. Aun sabiendo a veces muchas cosas que ella quería emprender, siempre dejo que la respuesta la dé ella, que es el centro”, expresó.

La palabra de Wanda

Wanda Nara ya habló anteriormente sobre la posibilidad de sumarse a Masterchef Celebrity. La pareja del futbolista Mauro Icardi respondió a las palabras de Damián Betular, quien había mencionado que sería de su agrado que ella forme parte del programa.

"Chicos, yo hago comidas muy olla popular, ricas, económicas y para un millón. ¿Cómo hago en Masterchef?", expresó Nara al respecto.

Uno de los problemas mayores para ella sería la extensa carga horaria debido a que son grabaciones de casi 10 horas; pero aún no dio su respuesta definitiva.