Gastón Dalmau es uno de los participantes más queridos por el público de MasterChef Celebrity. Ya sea por su pasado en Casi Ángeles o por la emotividad con la que vive cada gala, el actor es uno de los que más llama la atención a los televidentes. Por eso es un gran golpe para el programa un problema de salud que dejó al artista fuera de las grabaciones.

Así lo afirmó Teleshow, que afirmó que Gastón debió ausentarse a las grabaciones de Masterchef Celebrity durante tres días de la semana pasada por un problema de salud: tuvo gastroenteritis aguda, motivo por el cual debió guardar reposo y se reincorporó ayer, lunes.

Su ausencia recién saldrá al aire en las próximas semanas ya que, se sabe, llevan varios programas de anticipación. Cuando se emita dicho envío será el propio Santiago del Moro quien explique los motivos por los cuales Gastón Dalmau no podrá cocinar esos días. Por otro lado, y a diferencia de otras ocasiones en los participantes faltaron varias emisiones, nadie ocupó su lugar ni lo reemplazó ya que solo se trató de algunos días.

Hasta el momento, el actor no se expresó al respecto. Se espera que lo haga recién luego de que salga al aire la emisión en la que estará ausente. Y, además, después de que Del Moro lo anuncie en dicho programa. En esas circunstancias, explicará los motivos de salud que lo obligaron a guardar reposo durante tres días hasta recuperarse para así poder retomar su actividad laboral.

La emoción de Cande Vetrano en MasterChef Celebrity

Los mejores diez participantes de MasterChef Celebrity ya están definidos y eso se notó en la jornada del lunes con participantes más compenetrados en el certamen que conduce Santiago Del Moro en Telefe y con las sensaciones a flor de piel. Este lunes, Candela Vetrano presentó dos recetas de su infancia y se emocionó frente al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Con ingredientes específicos, reversionó dos platos que le hacía su mamá en la infancia, se los dedicó y no pudo contener sus lágrimas. "Pensé en mi mamá porque son los clásicos de ella. Cuando estoy llevando mi plato, pienso que es un homenaje para ella, claramente", confesó Cande en off. A continuación, frente al jurado, explicó: "Me salieron sin querer dos platos de mi infancia que me hacía mi mamá, una polenta y unos repollitos de Bruselas". "Es como una modernización de esos platos, así que se lo dedico a mi madre", expresó entre lágrimas.