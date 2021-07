Gastón Dalmau reveló la posibilidad de un proyecto con Damián Betular: "Betudal"

Gastón Dalmau dio indicios en sus historias de Instagram de que el emprendimiento gastronómico con Damián Betular podría convertirse en realidad y hasta tendrían el nombre y logo del mismo.

En su paso victorioso por la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Gastón Dalmau bromeó en reiteradas oportunidades con Damián Betular sobre un emprendimiento gastronómico que podrían llevar a cabo juntos, una idea que retomó recientemente el campeón del certamen gastronómico en sus historias de Instagram. Con un logo en el que se leía el nombre "Betudal" haciendo juego con los apellidos de ambos, Dalmau dejó abierta la posibilidad de que la bakery que surgió en broma durante el certamen pueda ser una realidad. De la misma forma, en otra historia aseguró que tenía diversos "proyectos" en la Argentina.

Ya en más de una ocasión, Gastón Dalmau aseguró que cuando firmó el contrato con Telefe no se veía avanzando mucho en el certamen y que pronto estaría volviendo a Estados Unidos, donde vive hace unos 9 años. Pero gracias a su predisposición, esfuerzo y carisma el ex Casi Ángeles no solo avanzó en la competencia sino que se terminó llevando el premio mayor, entre lo que se incluyó un contrato de exclusividad con el canal de las pelotitas. El actor lo firmó gustoso ya que en reiteradas oportunidades afirmó que le gustaría volver a trabajar en una ficción nacional.

Pero en las últimas horas, Dalmau sorprendió a sus seguidores con un proyecto que estaría preparando y que nació tras las hornallas más famosas del país. Cuando al actor le pidieron en Instagram que compartiera una foto con Damián Betular, el campeón de MasterChef Celebrity 2 hizo caso y hasta agregó un logo con la leyenda "Betudal", un emprendimiento pastelero que podría ver la luz pronto. De la misma forma, el ex Casi Ángeles también aseguró posteriormente que tiene varios proyectos en el país y agregó un emoji pidiendo silencio.

La idea del café o bakery neoyorquina en Buenos Aires fue una constante a lo largo de todo el certamen, con menciones por parte de los dos implicados, que rápidamente parecieron congeniar y divertirse programa a programa. La mano de Dalmau para los postres y platos dulces hace pensar que el emprendimiento no es solo una broma entre compañeros sino que podría convertirse en una realidad, sobre todo teniendo en cuenta el importante premio económico que recibió el actor por coronarse como campeón, $1.200.000.

"Betudal" sería el nombre del emprendimiento gastronómico en conjunto de Gastón Dalmau y Damián Betular

Lo cierto es que en los próximos días, Dalmau regresará momentáneamente a Los Ángeles para reencontrarse con su pareja y su perro Roger, a quienes no ve desde que comenzaron las grabaciones de MasterChef Celebrity. El actor después volverá nuevamente al país para formar parte de alguna ficción de Telefe y, por qué no, también abrir "Betudal", un nuevo emprendimiento gastronómico.