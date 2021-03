Los participantes de MasterChef Celebrity 2 han iniciado la competencia de cocina con muchísima intensidad. Gritos, llantos, risas y discusiones. Algunos dieron más que hablar. Otros no tanto. Lo que está claro es que Alexander Caniggia ocupa el lugar de aquellos que claramente hicieron ruido. Y mucho. El verborrágico influencer sorprendió a todos los televidentes con un curioso apodo que le puso a Germán Martitegui, miembro del jurado más exigente del reality de Telefe.

En la gala del último martes, el hijo de Claudio El Pájaro Caniggia y Mariana Nannis se encontraba afrontando una dura prueba en equipo, que consistía en ser guiado por su capitana Cande Vetrano. Mientras los jurados Damián Betular, Donato De Santis y Martitegui ofrecían consejos de preparación, Alex aprovechó y le hizo un comentario a este último.

"Hola, Germán, ¿Cómo andás? Yo acá ando", expresó el hermano de Charlotte. El chef lo observó atentamente y luego opinó sobre lo que estaba haciendo en la cocina: "Con esa cucharita no vas a llegar a nada. Vas a tener que meter la mano adentro". Alex siguió atentamente su recomendación y le manifestó: "Perfecto. Le meto mano. Reaccioné, me concentré y lo hice".

Luego de una serie de órdenes que le dio Martitegui, Alex Caniggia le agradeció y expresó: "Gracias, Germán. Me va a salir un platazo". Y finalmente, reveló el apodo que le puso al chef más exigente de MasterChef Celebrity 2: "Si me lo dice 'Hitman', no puede fallar".

El significado del apodo que Alex Caniggia le puso a Martitegui en MasterChef: quién es 'Hitman'

Luego de que Alex Caniggia bautizara 'Hitman' a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity 2, las redes sociales hicieron viral su comentario y las comparaciones no tardaron en llegar. Es que 'Hitman' es nada menos que el protagonista de un videojuego famoso, que también fue hecho película, que es pelado, se viste de traje y se encarga de asesinar cuando se lo contrata.

La bronca de Andrea Rincón con María O'Donell en MasterChef Celebrity 2:

En la última gala, Andrea Rincón se quejó con María O'Donell por la falta de atención que su colega le brindó al momento de necesitar ayuda, y se lo hizo saber de forma inmediata: "Hace una hora que estoy buscándote". Intentando calmar la situación, la periodista expresó: "Perdoname, Andre, la próxima buscame". Y agregó: "Falta jengibre, azúcar". En ese momento, y tras oír que el ingrediente dulce estaba entre las peticiones de la capitana, la actriz explotó de furia ya que minutos antes había recibido una orden completamente diferente: "¿Azúcar? Te grité y me dijiste que no. Diez veces te grité 'María, María, María' y cuando te pido la directiva, me la pasás toda mal".