La actriz sigue postergando el café con el Loco Montenegro

Un nuevo miércoles de beneficios entretuvo la noche de los televidentes en la pantalla de Telefe. Esta vez, los mejores participantes de la semana de MasterChef Celebrity batallaron por las medallas en un desafío ¡a oscuras! ya que tuvieron que ingresar al mercado completamente a ciegas, aunque contaron con 4 minutos para elegir sus ingredientes.

Hay un romance que mantiene bien atentos a los fanáticos del reality como el que protagonizan Claudia Fontán y Hernán El Loco Montenegro, quienes la semana pasada sumaron un nuevo y picante ida y vuelta que terminó en una promesa de la actriz para ir a tomar un café con Montenegro. De todos modos, este miércoles los propios participantes quisieron saber sobre los avances del flirteo pero la respuesta de La Gunda no fue muy esperanzadora.

Antes del momento más tenso de la jornada, las hornallas se encendieron pero de curiosidad. El desafío de la noche consistía en cocinar con un miedo típico que es a la oscuridad. En eso, le preguntaron a Claudia Fontán a qué le temía y la actriz confesó "a la altura y a la oscuridad". El primero en intentar medir el chisme fue el chef Germán Martitegui cuando le preguntó: "¿y con el El Loco (Montenegro) y la altura cómo te arreglaste?".

A continuación, Georgina Barbarossa también expresó su curiosidad tras indagar: "Eso queremos saber, ¿qué pasó con el Loco?". "¿No vamos a saber, no?", inquirió Gastón Dalmau entre otras intervenciones de los demás participantes que están atentos a lo que pase entre dos de los más queridos por el público, pero la respuesta de Fontán no fue tan satisfactoria como esperaban: "No hubo café porque estamos practicando. Hubo batidos, bastantes batidos", bromeó la actriz quien evitó por completo responder a lo que todos quieren saber en la cocina más famosa de la TV.

Las ganadoras del miércoles de beneficios

Por su performance durante la semana, del desafío de la oscuridad participaron Cande Vetrano, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau y Dani La Chepi para medir quiénes suben directo al balcón y con ventajas para la próxima semana y quienes batallarán el jueves para evitar llegar a la gala de eliminación.

Dani La Chepi fue felicitada por el jurado y, si bien "no alcanzó para la medalla", como definió Damián Betular, pasó al balcón y logra mantener su buena racha. Cande Vetrano se llevó los aplausos del jurado y de sus compañeros con la presentación de sus ravioles de chorizo y se quedó con la medalla plateada mientras que Georgina Barbarossa volvió a sorprender a los expertos, principalmente a Germán Martitegui con su polenta grillada y se quedó con la dorada.