La primera temporada de MasterChef Celebrity ha sido un éxito absoluto, consolidándose como el programa más visto de la televisión argentina. La producción de Telefe ha tomado nota al respecto y se puso manos a la obra para realizar la segunda edición del reality, que una vez más contará con varias caras conocidas. Pero, ¿cuánto dinero cobran los famosos por participar del programa? En las últimas horas, lo revelaron.

De acuerdo a Marina Calabró, panelista del programa radial Lanta sin filtro, MasterChef cuenta con sueldos sumamente elevados para aquellos participantes que compiten en los desafíos de cocina, que son custodiados y evaluados por los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

"Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.

De todas formas, Calabró aclaró que el monto máximo es menor: "Después me lo desmintió otra persona y me dijo hasta $300 mil". Claro, la columnista del programa de Radio Mitre ha tomado nota de los sueldos que pagan debido a que su hermana -Ileana Calabró- fue una de las participantes de la primera edición de MasterChef. "Es una fortuna, ¿no les parece mucha plata?", le consultó a los demás integrantes de la mesa.

Quiénes son los participantes confirmados hasta el momento en MasterChef 2:

De acuerdo a lo que anunciaron, los participantes confirmados de MasterChef 2 son Flavia Palmiero, Carmen Barbieri, Juanse, Andrea Rincón, Daniela La Chepi, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia, Osvaldo Laport, Hernán El Loco Montenegro, Hernán Cae, Cande Vetrano, Fernando Carlos, Mariano Dalla Libera y Daniel Aráoz.

Cuándo empieza MasterChef 2:

De acuerdo a lo que sostuvieron en Crónica, las grabaciones de MasterChef 2 comenzaron esta semana. En tanto, el lanzamiento del mismo está previsto para marzo, tiempos en los que mucha gente ya habrá regresado de las vacaciones de verano y tendrá más tiempo para poder ver el reality.