MasterChef Celebrity 2 tendrá su tan ansiado estreno. Este lunes por la noche, se llevará a cabo la presentación de la segunda temporada del exitoso programa. El mismo genera muchísima expectativa entre el público no sólo porque en 2020 fue el que más rating tuvo sino también por la cantidad de famosos reconocidos que hay. Pero, ¿cómo hay que hacer para verlo en vivo y en qué canal?

Para ver MasterChef 2 en vivo hay varias opciones. Una de ellas es a través de Telefe, señal que adquirió los derechos del programa que también es sensación en otros países del mundo. Cuáles son los canales para seguir la transmisión: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Es clave tener en cuenta que MasterChef Celebrity saldrá por la pantalla de Telefe en los siguientes horarios: de lunes a jueves, desde las 22.30 horas; mientras que los domingos -galas de eliminación- se transmitirá a partir de las 22 horas.

Quiénes son los participantes confirmados para MasterChef 2

Los participantes de MasterChef Celebrity 2 serán Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, Maria Odonnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Hernán "El loco" Montenegro, Alexander Caniggia, Georgina Barbarossa y Claudia Fontán (reemplaza a Carmen Barberi).

Quiénes son los miembros del jurado de MasterChef 2

Los encargados de evaluar los platos de cocina de los participantes de MasterChef Celebrity 2 volverán a ser Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Además, habrá invitados especiales para complementar el trabajo que realizan los miembros del jurado principal. Por otra parte, Santiago del Moro será el conductor del programa; mientras que Fede Bal -participante de la temporada 1 del ciclo- tomará el lugar de Flor Vigna para mostrar lo que ocurre fuera de la competencia.

Los sueldos y cuánto ganan los participantes de MasterChef 2

Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.