Cande Vetrano cruzó a Alex Caniggia: "Una mala decisión de su parte"

Candela Vetrano opinó sobre la polémica salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity y también reveló quién era su candidata a ganar el popular certamen gastronómico.

A días de que llegue el gran final de MasterChef Celebrity las repercusiones por la polémica salida de Alex Caniggia del certamen siguen sucediéndose. Quien opinó recientemente sobre la renuncia del mediático fue Candela Vetrano, una de las cuatro semifinalistas y una de las tres participantes que buscarán salvarse en la gala de eliminación del próximo domingo: "Me pareció una mala decisión de su parte".

Con versiones de cada lado, el final de la carrera de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity estuvo rodeada de controversia, como no podía ser de otra forma con el hijo de Claudia Paul Caniggia y Mariana Nannis. Lo cierto es que el mediático dejó a sus compañeros de programa con sensaciones agridulces por la forma en que se despidió del certamen, ausentándose a una gala de eliminación.

"Alex era un personaje muy querido", comenzó opinando Cande Vetrano sobre su ex compañero en diálogo con Marcelo Polino para Polino auténtico (Radio Mitre), coincidiendo con una buena parte del público, que en los últimos meses había empezado a ver con otros ojos al divertido y polémico participante. "Estábamos conociendo su lado más auténtico cuando se fue. Me pareció una mala decisión de su parte", sumó la ex Casi Ángeles sobre la controversial salida de Alex, que supo ganarse el corazón de participantes, jurado y público.

Así como lamentó cómo terminó Alex en MasterChef, Cande Vetrano también sorprendió al definir cuál era su candidata para ganar la competencia: "La Chepi. Ella era una de mis candidatas a la final. Aprendió un montón y me parecía interesante como personaje. Me re sorprendió su salida". De la misma forma, la ex Casi Ángeles destacó que siente que ella ya ganó porque aprendió "un montón de cosas" y que MasterChef Celebrity le hizo "muy bien a nivel personal".

"Siento que hay mucho cariño con los jurados, con cada uno conecto desde un lugar distinto", destacó Vetrano en su relación con los tres jueces. "A Damián Betular lo amo, Donato me bautizó ´Candelina´ y Germán Martitegui fue el que me hizo devoluciones más constructivas", detalló sobre cómo se lleva con cada integrante del jurado encargado de elegir los mejores y los peores platos de cada noche.

Cuándo es la final de MasterChef Celebrity 2

La gran final de MasterChef Celebrity 2 tendrá lugar el jueves 25 de junio de 2021 por la pantalla de Telefe. El ganador del certamen se llevará un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess y un jugoso premio monetario: 1,2 millones de pesos.