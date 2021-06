Boy Olmi se cansó y reveló su peor experiencia en MasterChef Celebrity

El actor se sinceró sobre un difícil momento que vivió en el reality show.

El actor y conductor de televisión Boy Olmi participó del ciclo Flor de Equipo como invitado y allí se refirió a su presente laboral, a sus consumos culturales y a su paso por el reality show de cocina MasterChef Celebrity Argentina. En cuanto a esto último, la pareja de Carola Reyna relató una fuerte experiencia que vivió en el programa conducido por Santiago del Moro.

En la sección Desafío Intragable del ciclo de Telefe, donde los invitados deben comer un alimento desagradable en caso de elegir no responder, Peña le preguntó a su excompañero de La Niñera sobre cuál había sido el momento de su vida en el que más se le soltó la cadena, ya que lo considera a Boy un hombre muy calmo y con mucha templanza.

Para sorpresa de muchos de los presentes, el conductor de La Hora Exacta reveló que su personalidad no es tan compatible con la imagen que las personas tienen de él. “A mí la cadena se me suelta muy a menudo, la gente me atribuye cosas que yo no soy”, expresó Boy, a pesar de su costado espiritual. “Se me atribuye una calma, una relajación y yo pierdo la calma permanentemente”, remató.

El día que se le salió la cadena a Boy Olmi en MasterChef

Luego, Olmi continuó en referencia a su falta de paciencia, y relató una anécdota de MasterChef Celebrity Argentina, en la que el poco tiempo hizo que se salga de las casillas. “No sé si hay un día que más, en Masterchef me quemé todo, fuimos sometidos a una cosa que se llamaba prueba de presión. Y vos sabés que contra la presión no se jode. Me enojé conmigo y con el sistema”, comentó entre risas.

Primer participante confirmado

Hace algunas horas, se develó que el boxeador Jorge “Locomotora” Castro participaría de la tercera temporada del reality show. Todos los portales de espectáculos compartieron la noticia, luego de una publicación que el deportista hizo en su cuenta de Facebook, que rezaba: “Hola, buen día. Quería saber si hay algún maestro cocinero que me enseñe a cocinar, ya que voy a estar en el programa MasterChef. Si vive por la zona de Temperley mucho mejor. Yo sé cocinar, pero quiero aprender más. Un abrazo para todos”. Otros nombres del espectáculo que resonaron como posibles participantes de la tercera entrega del show fueron Catherine Fulop, Darío Sztajnszrajber, Wanda Nara, Rodrigo Noya, Migue Granados, Jujuy Jiménez, entre muchas otras celebridades.