El jueves de última chance trajo varias sorpresas al reality de cocina más famoso de la Argentina. La primera de ellas fue la vuelta de Alex Caniggia quién "tuvo un problema de salud en la visión y volvió por la revancha", según destacó Santiago del Moro... Pero se quedó corto ya que, después de haber sorprendido con su talento las semanas anteriores, el joven decepcionó al jurado con su receta de alfajores patagónicos, tanto que el chef Germán Martitegui se negó a probarlos.

Un bolillero determinó el destino de los aspirantes a cocineros ya que determinaría qué receta de alfajor argentino le tocaría a cada uno. Al hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis le tocó el patagónico y cuando le ofrecieron uno rechazó probarlo. "No, no quiero. La voy a romper igual", explicó el participante mientras que Germán Martitegui, con pocas pulgas, le ordenó "probalo, Alex".

Al momento de hacer la clásica recorrida por las estaciones, los jurados Germán Martitegui y Damián Betular se acercaron a Alex y se encontraron con una actitud que no les gustó nada. Primero, no quería pesar la manteca, luego pidió detalles sobre el relleno de sus alfajores y los miembros del jurado se alejaron al ver que el mediático ni siquiera estaba leyendo la receta. "Leé la receta", ordenó el dueño de Tegui.

Como si la elaboración de los alfajores no fuera suficiente, al momemto de la degustación por parte del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con sólo abrir la caja de las seis piezas dulces se decepcionaron por completo. "¿Te recuperaste al cien por cien de la vista?", preguntó Betular. Pero que todo haya sido un chiste para el joven fue demasiado para el jurado y Germán Martitegui directamente lanzó: "No, yo no voy a probar eso". "Yo estoy decepcionado. Ser un MasterChef no es sólo cocinar lo que vos querés", compartió Donato De Santis.

Los alfajores patagónicos de Alex Caniggia

¿Quién se salvó de la eliminación?

Por primera vez, el jurado decidió no hacer una devolución general para presentar a las mejores y peores performances de la noche e invito a los participantes a levantar el delantal negro que los pondrá en la gala de eliminacion del domingo. Alex, Georgina y María se dieron por aludidos y se llevaron el delantal negro sin dudarlo.

Del desafío participaron María O'Donnell, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Dani La Chepi, Alex Cannigia y Claudia Fontán. Sólo La Chepi consiguió con sus alfajores cordobeses subir al balcón y salvarse de abandonar el certamen en una etapa clave para determinar quiénes son los mejores del concurso de cocina.