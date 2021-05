Alex Caniggia renunció a MasterChef Celebrity 2: "Está molesto"

La figura del certamen de cocina se ausentó de las grabaciones y surgieron rumores de una posible incorporación al programa de Marcelo Tinelli.

Sin lugar a dudas, Alex Caniggia es uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity 2. "Si yo me voy se termina MasterChef", advirtió el mediático en los últimos programas. Y, según fuertes rumores, su amenaza llegó al punto de cumplirse y todo parece indicar que renunció al certamen de cocina.

A Alex Caniggia ya se lo vio molesto en varias ocasiones por las devoluciones del jurado o por los desafíos que propone la producción semana tras semana a la hora de tener que preparar los platos. En las últimas horas, y fiel a su estilo, el mediático manifestó su enojo con la producción del ciclo de Telefe y se ausentó a las grabaciones.

Alex Caniggia habría renunciado a MasterChef Celebrity 2.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", informaron en Primicias Ya. También comentaron que a "Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva". Lo cierto es que este viernes por la mañana Ángel de Brito confirmó la renuncia del mediático en el reality gastronómico. Además, en la noche del jueves, Alex compartió un curioso posteo vía Instagram.

El año pasado, cuando estuvo en el "Cantando 2020", Alex Caniggia se cansó de los maltratos y decidió dar un paso al costado cuando tuvo una fuerte pelea con Oscar Mediavilla.

Además, en la noche del jueves, Alex compartió un curioso posteo vía Instagram. "Donde pisa el más pij... siempre deja la huella... Ya sea en Buenos Aires en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella. Tengo todo lo que tiene que tener una estrella!!!", expresó con una imagen suya en el programa.

No obstante, ante los rumores de una posible incorporación de Alex a "La Academia" de Marcelo Tinelli, desde el entorno cercano al mediático descartaron esa posibilidad. "Jamás hablé con la producción de La Academia salvo por cuestiones de Charlotte", le confirmó el manager de los hermanos a este medio.