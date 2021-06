Alex Caniggia explotó contra el jurado tras su eliminación de MasterChef: "¡Cagón!"

¡Se pudrió todo! Alexander Caniggia reaccionó de manera violenta tras su eliminación en MasterChef Celebrity 2. Qué fue lo que dijo al respecto.

MasterChef Celebrity 2 continúa inmerso en un escándalo que genera revuelo en la televisión argentina. Hace unos días, Alexander Caniggia dejó de asistir a las grabaciones del programa con más rating de todo el país. Por lo tanto, el último domingo de gala de eliminación, los miembros del jurado determinaron que abandone el certamen. Como consecuencia, el influencer enfureció y reaccionó de manera violenta.

Mientras se emitía el programa MasterChef 2, Alex Caniggia siguió atentamente la transmisión y comentó en detalle todo lo que ocurrió y lo que los participantes y el jurado dijeron. Germán Martitegui fue el que tomó la palabra y confirmó: "Lo que decidimos es que Alex sea el eliminado".

Luego de haber escuchado al chef, el influencer marcó una diferencia: "¿¡Eh!? ¡Si yo renuncié! ¡Qué voy a abandonar, cara de ver…!". Y envió una advertencia: "Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube".

Asimismo, y al momento en que las cámaras enfocaban a sus ex compañeros, disparó:

Los insultos de Alex Caniggia hacia los participantes y el jurado de MasterChef Celebrity 2

Intentando resaltar la diferencia de que no lo echaron sino que tomó la decisión de renunciar a MasterChef Celebrity 2, Alex Caniggia sostuvo: "Renuncié, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro. Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié”. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno".

"Le dejé la vía libre para que un ‘barat’ gane. Les cerré el cu… a todos los que decían que cocinaba mal. Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine", añadió el hermano de Charlotte Caniggia.

Finalmente, insultó a los miembros del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis: “Al más ‘piju’ no lo elimina nadie, gente. Quédense tranquilos que yo renuncié. El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos".

A modo de despedida de sus fans, que lo siguieron atentamente por Twitch, Alex manifestó: "Gente, no me extrañen. Voy a volver dentro de poco y no se olviden que el Chela va a volver con todo a la tele. El Chela, televidentes, va a volver con tutti".

Cuánto dinero se lleva el ganador de MasterChef Celebrity 2:

Tal y como ocurrió en la primera temporada de MasterChef Celebrity 2, Telefe repartirá una jugosa cantidad de dinero para el ganador del trofeo en 2021. Además de obtener un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess, el famoso participante que gane el reality se llevará 1,2 millones de pesos.