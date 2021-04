Esta semana en MasterChef Celebrity los participantes eliminados regresaron para competir en el ansiado repechaje que les permitirá solo a tres de ellos regresar al concurso conducido por Santiago Del Moro. Juanse, el exlíder de los Ratones Paranoicos, se desafía jornada tras jornada porque quiere tener un lugar en la cocina más famosa del país y, esta vez, fue tal la concentración del músico que acusó a Daniel Aráoz de ruidoso.

Para plantarse como candidatos a volver al certamen, los participantes debían preparar en duplas un plato dulce y uno salado, pero pese a la diferencia, tenían que contar con un ingrediente en común. A Juanse le tocó hacer pareja con CAE y el ingrediente que eligieron fue el zapallo. El Bon Jovi argentino, se ocupó del plato salado con carne como protagonista mientras que el exlíder de los Ratones Paranoicos optó por una tarta de zapallo y membrillo.

Al momento en el que el jurado Germán Martitegui recorrió las islas para relevar las ideas de los participantes, Juanse se concentró mucho para explicarle su receta, pero se vio interrumpido por los gritos de Daniel Aráoz. "No puede gritar todo el tiempo, lo tengo en frente y no me deja escuchar", reclamó el músico frente al jurado. "Yo voy a pedir la descalificación", propuso.

"Grita de una manera que es increíble. No entiendo ni lo que dice", insistió Juanse mientra el actor seguía en crisis, circulando a los gritos por todas las islas del estudio hasta que su amigo, Hernán El Loco Montenegro lo sacó del apuro para avanzar en la cocción de un lemon pie y un platillo peruano que acordaron como dupla.

Juanse se llevó las felicitaciones del jurado, pero no fue suficiente

Si bien el músico había formado dupla con CAE, el plato de éste último fue "un desastre", según los expertos. Juanse, por su parte, no se dejó apabullar por el resultado y presentó su tarta de zapallo y membrillo que deslumbró al jurado. Luego de las felicitaciones de los expertos, Juanse confesó: "Yo quiero que me comprendan, nada más. Cuando me comprenden siento una enorme felicidad" y hasta se animó a realizar una coreografía frente a Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

"Tu parte creativa, el artista, está ahí. Sos muy bueno en lo que no necesita reglas estrictas", coronó Germán Martitegui mientras el rockero tomó un bocado de su tarta. "Nunca pasó en la historia que un participante se sirva de su plato", cerró el dueño de Tegui entre risas. De todos modos, los elogios no fueron suficientes para mandar al músico al balcón para pasar directamente a la gala del domingo para buscar su lugar en la vuelta al certamen.

Quienes sí lo hicieron fueron Sol Pérez y Mariano El Loco Dalla Líbera quienes sorprendieron al jurado con el lemon pie que hizo la conductora y el pollo al limón de El Loco. La prueba del jueves será crucial para determinar quiénes pueden tener una nueva oportunidad y quiénes no, puesto que el domingo solamente 3 participantes volverán a la competencia.