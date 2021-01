Si bien los primeros trascendidos de MasterChef Celebrity 2 indicaban que Carola Reyna sería una de las cocineras del certamen, hasta la fecha no se han confirmado en forma oficial. De hecho, la propia protagonista terminó por negarlos.

Al aire de Mitre Live, la actriz y esposa de Boy Olmi (participante en la primera temporada del certamen culinario) aseguró que no estará en esta nueva entrega de MasterChef Celebrity.

“Quiero aclarar que hay como un rumor falso. Nunca fui convocada para estar en Masterchef y hay una bola increíble. Quiero decirles a todos que siempre estuve en una lista pero nunca me lo ofrecieron. No es que me quedé con ganas de que me llamen", aseguró Carola Reyna, dando por sentado que desde la producción aún no se han comunicado con ella.

A su vez, la actriz agregó: “Yo no podría ir ni un episodio gastronómico. Del reality hablamos después, pero por lo gastronómico sería un papelón. No sé cortar rápido, me pondría a llorar en el mercado con los tres minutos. Lo tendría que tener a Boy en la cucaracha para los consejos".

En consonancia con la confesión sobre sus habilidades culinarias, Carola Reyna reconoció: “Aparte está re contra en marcha y estoy en una lista desde el inicio. Quizás, el año que viene, si hago un cursito de tres meses. Yo cocino muy básico, mucha verdura, salteados, estoy tratando de tener algún conocimiento de las especies".

¿Alex Caniggia es la nueva estrella de MasterChef Celebrity 2?

Tras culminar la primera temporada de MasterChef Celebrity, con Claudia Villafañe como ganadora de esta edición, en Telefe ya comenzaron a diagramar lo que será la segunda entrega de este envío. Se estima que comenzará a grabarse a mediados de febrero y ya hay algunos famosos confirmados.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correrse un rumor que sacudió las cocinas del exitoso programa conducido por Santiago del Moro. ¿Alex Caniggia será una de las estrellas que forme parte del elenco? Según informó la revista Caras, el hijo del "Pájaro" estará en la segunda temporada junto a otras celebridades.

Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Dani la Chepi, Andrea Rincón, Juanse de Ratones Paranóicos, Cae y Candela Vetrano son quienes ya aseguraron su presencia en MasterChef Celebrity 2. En tanto, Caniggia aún no dio el OK pero todo indica que en las próximas horas o días se terminará oficializando su arribo.