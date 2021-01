"Se lo dedicó al papá de mis hijas", el recuerdo de Claudia a Diego Maradona

Después de haberse consagrado como la primera campeona de MasterChef Celebrity en Argentina, Claudia Villafañe largó unas palabras sobre a quién le dedicaba el título. En un momento especial, la mamá de Dalma y Giannina se acordó de Diego Maradona.

En su dedicatoria, Claudia le mandó un mensaje a todos sus seres queridos y añadió: "Se lo dedicó a mi mamá que no está pasando un buen momento, a Roma -que el papá no quiere que salga en TV-, a mis nietos, al papá de mis hijas que ya no está". En ese mismo sentido también se mostró orgullosa del premio al que accedió.

Después de un largo tiempo, Claudia Villafañe finalmente pudo festejar. Rodeada de Dalma, Giannina y la esposa de Sergio Goycochea vivió uno de los momentos más alegres de su últimos tiempos. La ex esposa del mejor jugador de la historia festejó de esta transformarse en la primer ganadora de MasterChef.

En la final, todas se llevaron palabras muy elogiosas. Donato sostuvo: "El plato de Analía sencillo, gustoso". Además, Damián Betular dijo "Claudia, son casi colegas las dos, esto es un oficio que hay que tener pasión y las dos tuvieron hoy". Mientras que Germán Martitegui dijo: "Yo no estudié para ser cocinero, hoy la gente recomendaría este restaurante de ambas"

La ganadora del reality show que fue todo un éxito del rating se llevó como premios no sólo el trofeo de campeona sino también un millón de pesos y una beca de un año para estudiar en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess.