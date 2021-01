Se pudrió todo.

Luego de grabarse la final de MasterChef Celebrity, uno de los ex participantes que se manifestó en vivo y adelantó la calidad de los platos que se verían en la cocina fue el Turco García. En diálogo con Rodrigo Lussich y su staff de Los Escandalones, el ex futbolista de Racing Club hizo un repaso de su trayecto dentro del certamen culinario y también se tomó unos minutos para desmitificar versiones que acusaban a Vicky Xipolitakis de no cocinar y tener los platos hechos.

Con una frase contundente y hasta también acusadora, García enfatizó en que la Griega "se hacía la boludita" delante de cámara pero que en realidad sus conocimientos en la cocina eran realmente destacados. De este modo, el Turco dejó al descubierto a Xipolitakis asegurando que su personalidad camuflaba su capacidad: la vedette ha llegado a la semana de la gran final y estuvo muy cerca de la definición del último domingo.

Por otro lado, el ex jugador de La Academia desmintió a Rodrigo Lussich sobre sus teorías acerca del arreglo de Vicky Xipolitakis y los platos hechos: "Mirá, yo te voy a decir la verdad. Cuando la vi, dije 'no, Vicky está peor que yo'. Pero Vicky se hacía la boludita, ¿viste? Digo yo. A mí me salvó en una gala, Vicky se hacía pero en un rato te resolvía muchas cosas".

"Y lo de la cinta que había, que le pasaba la comida, primero que es mentira, porque estamos todos cocinando. Y el pastel de papas lo puso de nuevo en el horno para que no se le enfríe. El horno estaba apagado", sentenció el Turco, desterrando las versiones que rondaron durante varias semanas los programas de espectáculos. De hecho, García aseguró que Xipolitakis se marchaba del estudio al terminar de grabar MasterChef Celebrity para seguir practicando en su domicilio.

Sin filtros, el Turco admitió: "Vicky terminábamos de grabar, se iba a la casa y seguía cocinando, el único que no miraba emplatados era yo. Era un desastre, le metí a pulmón". De este modo, quedó claro que la vedette llegó a las instancias decisivas por mérito propio y sin ayuda de nadie. Más allá de todo, quien ganó la competencia fue Claudia Villafañe imponiéndose ante Analía Franchín en una apasionante final.

El apasionante desenlace en la final de MasterChef Celebrity

Con platos realmente destacados y la emoción del jurado mediante, el trio integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular terminó por inclinarse por la Tata, quien recibió el trofeo junto a la compañía de sus hijas Dalma y Gianinna Maradona. Emocionada, Villafañe recordó a las personas que no estuvieron presentes en el estudio y también hizo mención al padre de sus hijas: Diego Armando Maradona.