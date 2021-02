El jurado se indignó con el plato de Andrea Rincón

Andrea Rincón no termina de encontrarle la vuelta a MasterChef Celebrity en estos primeros capítulos. En el último desafío, la actriz tuvo una jornada para el olvido y terminó recibiendo una dura recriminación del jurado.

En el programa del jueves, el desafío fue crear a partir de ingredientes al azar. Con el mercado cerrado, una enorme piñata en el centro del estudio soltó una variedad importante de carnes, frutas y verduras, que los participantes tuvieron que atajar, como si se tratara de un cumpleaños infantil.

A pesar de la confianza, Rincón presentó un magro cerdo al horno con calabaza y chauchas, mientras hizo caso omiso a los consejos que los chefs le habían dado durante toda la noche. Germán Martitegui se lo dijo sin medias vueltas: “Sos muy cabeza dura. No tenés futuro acá si no sabés hacer un pescado. Llegá a tu casa, ponete un tutorial de cómo hacer pescado, comprate cinco y empezá a practicar. Es una parte fundamental de la cocina. No veo ninguna hierba ni veo ningún sabor”.

Mientras Damián Betular optó por el silencio, Donato de Santis perdió toda compostura, se puso serio y fue en su devolución el más enojado de los tres: “Cocinar rico no es suficiente en MasterChef. Lo que hiciste es un plato de compromiso de una buena ama de casa, que cocina algo decente para su familia. Esta es una competición, hacé lo que te dijo Germán, practicá sobre eso en estos días. Hacé todo lo que te imaginás, que hoy das por hecho y realmente no sabés hacer”.

Una noche para el olvido que Andrea Rincón cerró colocándose el delantal negro de sentencia, pasando directamente al especial de este domingo donde se decidirá si continúa o no en el certamen.

El encontronazo entre Alex Caniggia y Daniel Aráoz

El mediático Alex Caniggia da qué hablar en cada edición de MasterChef Celebrity 2. Esta vez, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis fue cruzado por Daniel Aráoz por una papa después de la primera parte de la prueba de la noche. Alex fue por más y aprovechó el encuentro para iniciar una amistad con el ex NBA Hernán Montenegro.

El azar hizo lo suyo y se formó una dupla explosiva entre Alex Caniggia y Daniel Aráoz. Después de romper la piñata y levantar los ingredientes, la pareja no pudo ponerse de acuerdo y aparecieron las asperezas. Mientras que el actor cordobés pudo rescatar pollo, carne, berenjenas y queso, Alex lo hizo con jamón cocido, limón, papas y atún.

"¿Qué hago con una papa, limón y jamón?", lamentó el mediático aunque, a continuación, Aráoz le ofreció su pollo y en seguida le pidió sus papas. "Si te doy la papa, me cagás", definió Caniggia y le ofreció el atún que le sobraba, pero el actor no quiso saber nada. "Te lo regalo, soy buena gente", insistió Alex pero a Aráoz no se lo pudo mover de su posición.