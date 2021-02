Después de tener el primer accidente de la nueva temporada del reality de cocina en el que se cortó los dedos, Flavia Palmiero volvió a tener otro problema en el tercer programa de MasterChef Celebrity 2. Si bien había juntado mucho dinero en la nueva cabina de billetes del certamen, falló al momento de hacer las compras.

“Nada es gratis hoy”, explicó el conductor Santiago del Moro para presentar la flamante cabina de billetes MasterChef, una enorme estructura con la que les cambiaron las reglas a los participantes porque no sólo se encontraron con que hoy competían en parejas, sino que además deberían entrar a la cabina para recolectar la mayor cantidad "masterpesos" para pagar las compras en el supermercado. Junto con Dani La Chepi, Flavia Palmiero logró juntar 17400 "masterpesos".

Al momento de hacer las compras, aparecieron los problemas para Flavia. "Agarrá mucho ajo", le dijo su compañera de desafío Dani La Chepi y la ex estrella infantil hizo caso omiso. Tanto que, al momento de pagar los productos, Santiago Del Moro observó: "La cantidad de ajo que trajiste... Todos los ajos, mil pesos de ajo".

No sólo gastó mil masterpesos en ajo sino que gastó la misma cantidad en tomates cherry que no utilizó en su platillo. Dani La Chepi no pudo pasar por alto la equivocación y señaló la otra compra desorbitante de Flavia: "Una luca de cherry trajo, ¿para qué quiere dos bandejas de cherry?", enfatizó.

Flavia Palmiero hizo mal las compras y se convirtió en meme