Si hay una clara diferencia entre la primera y la segunda temporada de MasterChef Celebrity es que, en la presente edición, tanto los participantes como los miembros del jurado no miden demasiado sus palabras, por lo que el escándalo tiene un protagonismo mayor. Damián Betular, uno de los reconocidos chefs, lanzó una fuerte crítica contra Germán Martitegui en la gala del último martes, detalle que generó muchísimo revuelo en las redes sociales.

Mientras los famosos como Hernán El Loco Montenegro, Claudia La Gunda Fontán, Juanse, Andrea Rincón, Alex Caniggia, Dani La Chepi y Georgina Barbarossa seguían atentamente los pasos de cocina para dejar bien presentables los platos, Betular y Martitegui realizaron una recorrida por la cocina para brindar algunos consejos.

Al momento de llegar al sector en el que se encontraba Dani La Chepi, Betular intervino y trató de hacerle una serie de recomendaciones para efectuar una mezcla de manera correcta. Fue entonces cuando Martitegui interrumpió para involucrarse y guiar a su manera a la participante. Su compañero lo observó y le hizo un curioso reclamo.

El momento en el que Damián Betular criticó a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity:

Tras explicarle a Dani La Chepi cómo revolver una mezcla, Damián Betular le cedió la palabra a Germán Martitegui de una manera particular: "Con movimientos envolventes, que Germán (Martitegui) te va a explicar cómo son".

Martitegui tomó la posta y le indicó a La Chepi: "Ahí están. Dale un poco más. Mirá lo que estoy haciendo".

Betular, acotó: "Eso es un movimiento envolvente perfecto". Y resaltó: "Es un movimiento envolvente perfecto de mi mentor".

Martitegui desechó el comentario de su compañero y le resaltó: "No soy tu mentor".

De manera contundente, y recordando un viejo reclamo, Betular fundamentó: "Sí, en un momento pudiste serlo y no quisiste".

Incómodo con la situación, Martitegui respondió: "Renuncié, renuncié, ja".

Consciente del momento tenso que se estaba viviendo, Dani La Chepi expresó: "Uhh, trapitos al sol".

Por qué Damián Betular quedó molesto con Germán Martitegui:

En uno de los programas de la primera temporada de MasterChef Celebrity, Betular reveló que, en una de las entrevistas que tuvo para trabajar como chef, Martitegui no lo tuvo en cuenta: "Le quiero demostrar a Germán. Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó". Sin embargo, su compañero le respondió que no recuerda aquel episodio, aunque indicó: "Por algo habrá sido".