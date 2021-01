Las internas quedaron al descubierto.

La semana final de MasterChef Celebrity ya está en marcha y una de las participantes que cocinó en la gala del lunes ya fue eliminada. Se trata de Belu Lucius, la famosa influencer que se marchó con el aplauso del jurado y el dolor de sus compañeros. Sin embargo, según se rumorea, no todo está bien entre los participantes de la competencia. Así lo manifestó el panelista de espectáculos en Cortá por Lozano, Nicolás Peralta: "Hay mucho pollito mojado que no muestra la cara como es".

Hablando sobre la actualidad del certamen culinario, el invitado Diego Ramos se prestó a destacar el compañerismo que existe entre los participantes del mismo. Sin embargo, su reflexión fue desacreditada por Nicolás Peralta, quien aseguró que por lo bajo se dicen "barbaridades" los unos de los otros: "El programa sale editado, están 8 horas grabando todo el día y solo vemos determinadas partes. Yo hablo mucho con varios participantes por teléfono y cuentan barbaridades del otro, sólo que no lo dicen al aire".

Sin dar nombres, el panelista del programa conducido por Verónica Lozano dejó en claro que, delante de las cámaras (o, al menos, en la edición de que se ve al aire), nunca se han observado episodios de extrema tensión. Sin embargo, al parecer la convivencia diaria y la competencia por ganar el certamen hicieron que se produzcan chispazos que no vieron la luz.

El emotivo adiós de Belu Lucius a MasterChef Celebrity: quedó eliminada contra Analía Franchín

En la gala del último lunes en MasterChef Celebrity, Belu Lucius fue la participante que quedó eliminada del famoso desafío de cocina. De manera sorpresiva, los famosos fueron notificados que a lo largo de esta semana una persona se irá cada día. Y en esta oportunidad, la influencer fue la elegida para despedirse del certamen. Curiosamente, y sobre el final, se vivió un dramático momento: Germán Martitegui no pudo contenerse y lloró ante las cámaras.

Los miembros del jurado determinaron que Analía Franchín continuara en MasterChef y que Belu Lucius se marchara. Sin embargo, la joven que posee miles de seguidores en Instagram envió un cálido mensaje de despedida: "Estoy muy emocionada de felicidad. Incluso, la decisión me encanta. Ana, te felicito. No quiero llorar. Estoy muy feliz. La pasé bárbaro y recién le decía a mi marido: 'Ay, gordi, si me voy mañana me voy a Necochea. La playa... Los nenes van a estar corriendo por el mar'. Estoy chocha".