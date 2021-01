Su ausencia llamó la atención de los televidentes.

Belu Lucius ha sido una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity. El público la ha consagrado entre las celebridades más destacadas e incluso sus platos han estado a la altura para llegar a la semana final del certamen. Sin embargo, en la definición entre Claudia Villafañe y Analía Franchín no estuvo presente. ¿Cuál fue el motivo?

En diálogo con Intrusos, la influencer aseguró que no hubo ningún tipo de conflicto en su ausencia: Lucius tomó la decisión de marcharse de vacaciones familiares tras un año intenso de trabajo. Belu es una asidua visitante de las playas de Necochea, lugar desde donde en innumerable cantidad de veces realizó emisiones en vivo desde su cuenta de Instagram antes de ser conocida por un público que no consume contenido digital con frecuencia.

"No fui la única que no estuvo pero mi marido al ser deportista no podía mover las vacaciones y cuando yo me fui del certamen decidimos en familia tomarnos las vacaciones desde ese día, podría haber esperado una semana más para presenciar la final, pero hace muchos años que venimos sacrificando las vacaciones de la familia y bueno, fueron muchos meses de grabación", manifestó la protagonista.

Por otro lado, Belu Lucius agregó: "Lo hablé con la producción, extrañaba mucho a mis hijos, estuve muy ausente de mi casa y se decidió que no esté. Hablé con la producción y quedamos en que no había ningún problema, iban a estar la gran mayoría de mis compañeros. Igual ayer la vi como todos, prendida a la pantalla aunque no estuve ahí presente".

Belu Lucius confirmó que nadie sabía quién ganaría MasterChef Celebrity

La final de MasterChef Celebrity contó con una ventaja que no tuvieron otras ediciones del certamen culinario o bien de Bake Off: La ganadora no se conoció antes de tiempo. De hecho, Belu Lucius reconoció que ella tampoco sabía que Claudia Villafañe sería la vencedora.

"No sabía nada, no podíamos tener data. La final se grabó dos veces. Analía y Claudia se enteraron ayer mientras lo veíamos nosotros, no se sabía", reconoció la entrevistada, dando por sentadas las versiones que hablaban sobre una doble final para evitar filtraciones. Lo cierto es que la Tata terminó imponiéndose ante la periodista y contó con el aliento de sus amigas y de Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que tuvo junto a Diego en un matrimonio que los unió durante 14 años (1989-2003).