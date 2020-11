La cantante Patricia Sosa volvió a MasterChef Celebrity para participar del repechaje del concurso de Telefe y reveló que la pasa muy mal porque recibe mensajes "bestiales" de veganos y vegetarianos en las redes sociales por realizar platos con carne.

Sabido es que Sosa es vegetariana desde hace más de dos décadas y ella misma se encarga de resaltarlo en cada emisión de MasterChef, sin embargo, eso no impidió que la exlíder de La Torre preparara comidas con proteína animal, un producto que es central en casi todas las propuestas del programa. Frente a la imposibilidad de no utilizar esos elementos, Patricia se acomodó a las exigencias del ciclo y realizó las consignas sin probar los platos.

Sin embargo, en su regreso al concurso culinario, la cantante contó que fue muy atacada en redes sociales por esta decisión. “Yo hace 25 años que soy vegetariana. A mí me llegan por Instagram cosas bestiales de los vegetarianos, diciéndome que yo no honro ser vegetariana porque cocino carne y todo eso”, apuntó. Y justificó: "Yo no vine a un concurso vegetariano, vine a un MasterChef, donde se sabe que se come de todo".

No obstante, hasta en la propia publicación del fragmento del programa, Sosa recibió críticas. "Pato si no comes carne hace 25 años ¿Para que participas de un programa de cocina?", cuestionó una usuaria, al tiempo que otra le reprochó: "Ya sabemos q no fuiste a un concurso vegetariano, pero NO PRUEBES EL HÍGADO si decís ser VEGETARIANA. Ridícula".

Patricia Sosa comió carne después de 25 años

Esta vez, Patricia Sosa fue más allá y hasta se animó a probar un pedazo de hígado pese a su vegetarianismo. La consigna del día era preparar un plato con diversos cortes de achuras que le tocaron en suerte a los participantes y la cantante decidió cruzar una línea para estar segura de los sabores.

La artista le gritó a sus compañeros que había comido carne y todos quedaron sorprendidos. Luego, al presentar su plato ante los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, también habló del tema: “Hoy crucé un límite y no me cayó mal cruzarlo. Creo que la última vez que comí hígado fue hace cuarenta años. Y quedó exquisito. Lo voy a anotar en el calendario, fue con felicidad y estuvo bueno”.

Vale recordar que en una de las primeras jornadas de MasterChef Celebrity Argentina, Patricia relató la experiencia sobrenatural que la llevó a no comer carne nunca más. Al contactar con una especialista en ese tipo de temas, recibió una recomendación particular. "‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y no comí nunca más”, contó.