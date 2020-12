Claudia, Dalma y Gianinna Maradona y una emotiva dedicatoria al aire de Telefe.

La empresaria Claudia Villafañe protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity en la gala del miércoles. Pese a que su plato no ha sido elegido por el jurado entre los más destacados de la noche, la participante realizó una emocionante dedicatoria para sus hijas Dalma y Gianinna Maradona. "Mis hijas se quejaron de que le dediqué un plato a mis nietos, entonces éste va para DalGian".

"DalGian, Dalma y Gianinna. Medio chino", agregó Villafañe, para explicar por qué llamó así a su producción culinaria. Ahora bien, ¿de qué constó el plato al que le colocó los nombres de las hijas que tuvo fruto de su amor con Diego Maradona? El mismo se trató de una brochette de cerdo marinado a la cerveza, arroz a la cerveza y pasta de maní.

Más allá de haberle recalcado errores en la cocción del arroz, Germán Martitegui enalteció la labor de Claudia Villafañe evidenciando su progreso en la competición desde el primer día hasta la actualidad y le auguró buenas vibras para el futuro. "Ojalá que día a día, gala a gala siga mejorando, de acá para arriba. Arrancar el año pum para arriba, gala a gala, y poder llegar a la final", enfatizó la cocinera.

"No importa la estrella, a mí me encanta escuchar que crezco gala a gala, conocer sabores y utilizar cosas que no hubiese pensado utilizar. Lo pedís, lo tenés. Dalma, Gianinna. Ahí está, para ustedes", sentenció Claudia Villafañe, en un acto conmovedor hacia quienes hace poco más de un mes sufrieron la pérdida de su padre y astro del fútbol mundial: Diego Armando Maradona.

El emocionante homenaje de Leti Siciliani a Maradona en MasterChef

La actriz Leticia Siciliani realizó un emotivo homenaje a Maradona a poco más de un mes de su fallecimiento. En realidad, el mismo se llevó adelante hace algunas semanas, pero como MasterChef se graba con antelación, éste vio la luz en los últimos días. Luciendo una prenda realizada por Dalma Maradona, la hija mayor de las dos que Diego concibió junto a Claudia Villafañe, esta participante del certamen culinario fue la artífice de un emocionante momento.

Durante la gala del pasado martes, Leticia Siciliani vistió una prenda de DeFrente, la marca de ropa en la que trabaja Dalma Maradona. Esta fue la manera en que la concursante eligió homenajear a la hija del difunto astro argentino y así enviarle su gratitud y fuerza ante un delicado momento como lo fue el fallecimiento de su padre.