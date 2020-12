MasterChef Celebrity ha adquirido mucho éxito por las fabulosas propuestas de cocina que los participantes vienen realizando, aunque también se debe a las personalidades de cada participante y a los curiosos momentos que se viven dentro del estudio de cocina implementado por Telefe. Una de las novelas del reality es la de Germán Martitegui con Vicky Xipolitakis, a quienes se los ha visto coquetear en diferentes oportunidades. Curiosamente, en las últimas horas, el jurado reveló una intimidad con la modelo: "Hay atracción".

A lo largo de MasterChef, Martitegui y Xipolitakis se han elogiado varias veces, logrando que decenas de usuarios de las redes sociales terminen reaccionando. Luego de que muchos especularan sobre la posibilidad de que haya nacido un romance entre ambos, el propio chef brindó una entrevista que sin dudas dio que hablar.

En un diálogo con la revista Gente, Martitegui reconoció que entretiene mucho con el cruce de palabras que tiene con Xipolitakis: "Nos divertimos mucho grabando el programa y las relaciones que tenemos son divertidas... y tienen algo de cierto, pero es todo medio un juego, me parece".

Germán Martitegui reveló una intimidad con Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity:

Consultado si considera que existe una muy buena química con Vicky Xipolitakis, Germán Martitegui no ocultó sus sentimientos y reveló: "Me parece que las atracciones existen. Con Vicky, que podríamos llegar a ser una pareja... Los dejo ver cómo evoluciona la relación, porque está todo grabado". En tanto, añadió que con Leticia Siciliani también tiene una buena relación, aunque es diferente: "Con Leti, que podría ser una hija mía, me divierte pensar en eso.

Finalmente, Martitegui adelantó que en MasterChef habrá más encuentros coquetos con Xipolitakis: "Ella ha hecho cosas por mí hasta ahora, como ponerse una remera y demás, que no es muy de clavarme un 'visto'. Pero en los próximos días esta historia se desarrollará de una manera muy impactante".

Martitegui destruyó a Fede Bal en la gala del último miércoles de MasterChef Celebrity:

Fede Bal le presentó un lomo al curry a los miembros del jurado y expresó: "Tuve que improvisar porque seguí tus pasos, Germán".

Con desconfianza, Germán Martitegui le consultó: "Contá por qué llegaste a esto".

Fede Bal: "Hice un cuscús con verduras, vegetales. Hice una ensalada fresca..."

Martitegui: "Basta con ensalada fresca. Cualquier cosa que ponen ahí con tres lechugas, no es una ensalada fresca".

Fede Bal: "Pará, tiene pepino y manzana. La idea era poner el cuscús... Dale, ¿por qué me mirás así? No tengo más idea de qué hacer, ¿me entendés?".

Martitegui: "Esto es un alien".

Damián Betular se metió en la conversación y opinó: "No pruebes eso, Germán".

Martitegui: "Es que huele mejor esto".

Fede Bal: "Bueno, probá lo que quieras Germán. Sos un laberinto. Es muy difícil".

Martitegui: "Vos sos un chanta, Fede".