¿Hace trampa? Fuerte revelación sobre Vicky Xipolitakis: "Ustedes lo ven editado"

La verdad sobre los rumores en MasterChef salió a la luz.

En diálogo con Por si las moscas, la panelista Analía Franchín habló sobre los rumores que indican una supuesta trampa de Vicky Xipolitakis al participar en MasterChef Celebrity. Las versiones sobre la Griega manifiestan que ella no cocina y que los platos que presenta fueron armados por otra persona ajena a su cocina. Sin embargo, la compañera de la vedette reveló cuál es la verdad.

“Ustedes lo ven editado, pero no sabés cuánto lloramos Leticia y yo antes, durante y después de la grabación. Acá el que cocina, cocina. Se muestran cosas con la cámara que es imposible trucarlas. Decir que no cocina es subestimarnos a todos los demás participantes, yo no permitiría estar con el brazo acalambrado laburando y que a ella le pasen un platito por abajo. Si fuera así y le cocinaran, ya le hubiera revoleado una sartén por la cabeza”, reconoció Analía Franchín, dejando en claro que su colega culinaria trabaja de forma ardua para presentar sus platos a tiempo.

De todos modos, la panelista de diferentes ciclos exitosos de la TV argentina (Intrusos, entre otros) reconoció que hay algo en la rutina de Vicky Xipolitakis que no le termina de cerrar: "Lo que más molesta de Vicky es su desprolijidad en la cocina, pero cocinar cocina, si veo que le dan un plato listo yo le tiraría una sartén por la cabeza"

Para Analía Franchín, Vicky Xipolitakis "lo da todo" en la cocina de MasterChef Celebrity

"Ella lo da todo pero estamos en una instancia en la que ya no puede presentar pollo con arroz. La gente cree que si alguien tiene buen culo, buenas tetas y es rubia, no puede cocinar. El prejuicio, como que debería estar todo el día encerrada con los ruleros en la cabeza, cocinar cocina sino es subestimar a todos los participantes", enfatizó Franchín, quien continúa en el certamen gracias a que Leticia Siciliani optó por cederle su lugar al evidenciar un desgano en la competencia.

Sin embargo, la protagonista mostró su entusiasmo por llegar a las instancias finales del certamen aunque enalteció la labor de dos de sus compañeras: "Ahora está muy parejo. Nos esmeramos mucho más en este tiempo, aunque algunos tienen más condiciones que otros… Yo me re veo en la final, pero Belu (Lucius) y Sofía (Pachano) cocinan como los dioses, son innovadoras”.

“Es un programa muy genuino, lloramos, reímos, nos cortamos, puteamos. La cantidad de gente que me dice que no me bancaba y ahora les encanto… Creo que mostrarte como sos, en un programa que te pone las emociones a flor de piel, donde trabajas bajo presión, hace que la gente empatice", analizó Franchín, explicando el motivo por el cual cree que el certamen emitido por Telefe se ha transformado en el éxito de las noches argentinas.