MasterChef Celebrity continúa elevando su puntaje en el rating de la televisión argentina. A medida que el programa avanza, miles de televidentes se suman a la transmisión que Telefe realiza cada noche, entre los domingos y jueves. Y mucho tiene que ver un participante como Alexander Caniggia, que se ha convertido en uno de los más queridos y divertidos por el público. Durante la gala del último miércoles, el verborrágico influencer realizó un duro descargo contra un famoso: su propia hermana.

Mientras el conductor Santiago del Moro realizaba una recorrida por la cocina de MasterChef, Alex Caniggia fue sorprendido con el interrogante de si su madre y hermana participarían de MasterChef Celebrity: “¿Te imaginás en una final de MasterChef y Mariana Nannis gritando ‘Alex’?”. Y el participante no lo dudó ni un segundo, aunque lanzó un dardo: “Me imagino, pero sin gritos así me concentro más”.

De todas maneras, Alex le tiró un palito a su hermana y dejó en claro que no la ve con buenas chances de tener una buena participación en el reality: “Charlotte es alta cocinera. Nah, es un chiste. Es un desastre. ¿Te imaginás a Charlotte cocinando así? ¡Me muero!”. Su testimonio terminó provocando las risas de Santiago del Moro.

¿El comentario de Alex le habrá molestado a su hermana Charlotte?

Damián de Bake Off contra MasterChef

La segunda edición del reality de cocina que conduce Santiago Del Moro en Telefé, varios personajes de la farándula salieron con todo en contra de MasterChef Celebrity 2. Luego de que lo hayan hecho sus compañeros del certamen de El Trece, Damián Pier Basile, el gran ganador de Bake Off repartió críticas de todo tipo.

"Cuando algo funciona muy bien, meterle atrás una segunda temporada obviamente va a tener críticas. Por ejemplo, me pasó en la primera temporada que a muchos personajes no les metía ficha, no me interesaban o me parecían de outlet", compartió Damián en diálogo con Juan Etchegoyen, por el ciclo Mitre Live.

En esta línea, especificó lo que no le gusta del programa de Telefé y apuntó: "Me agotan un poco todas las pruebas que tienen que pasar antes de empezar a cocinar. Por ejemplo, que tengan que entrar al mercado con la luz apagada, o que haya un laberinto o pruebas de riesgo".

"Creo que como es celebrity por ahí quieren poner a los famosos en otras situaciones que no sean sólo cocinando. A mí, como espectador culinario, me gusta ver más cómo cocinan y por qué piensan más en ciertas combinaciones de sabores, si ese plato les recuerda a algo, etc. Tanto juego me aburre", sentenció.