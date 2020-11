MasterChef Celebrity es, sin lugar a dudas, el programa más visto de la TV argentina. Pese al éxito que ha adquirido, muchos famosos han sembrado sus dudas con respecto al desempeño de los participantes. Uno de ellos es Guillermo Calabrese, reconocido chef que ha trabajado varios años en la TV Pública en Cocineros Argentinos. En una entrevista que le concedió a El Show de los Escandalones, reveló una de las mayores mentiras del programa de cocina de Telefe. "Es imposible", disparó, haciendo referencia a la modalidad del certamen.

En un extenso diálogo con el conductor Rodrigo Lussich, y por la pantalla de América TV, Calabrese se mostró indignado por el poco tiempo que los participantes tienen a la hora de elaborar un plato de comida. "Hace un mes que estoy viendo MasterChef y es un piri, pi, pi... Entiendo que sea televisión. He hecho televisión y a veces hay que salirse de los parámetros estrictos de la gastronomía pura. Hay que generar audiencia y marcar que fulano es el bueno, que mengano es el malo, pero que sin embargo le ponen garra y tira para adelante... El rating es espectacular, pero no es la gastronomía pura".

Lussich le consultó al chef qué es lo que opina sobre el papel de Vicky Xipolitakis, a quien se la ha acusado de hacer trampa o recibir ayudas por parte de la producción: "Esa bondiola que preparó Vicky en un tiempo récord... Hizo una bondiola en 3 minutos y vos lo criticaste en una historia que subiste a Instagram".

Guillermo Calabrese reveló una de las mayores mentiras de MasterChef Celebrity:

El famoso chef Guillermo Calabrese disparó contra la producción de MasterChef y sostuvo que no hay forma de cocinar una bondiola en tan poco tiempo, haciendo referencia a lo que el programa mostró con Vicky Xipolitakis: "Es imposible, es absolutamente imposible. Ni siquiera se podría hacer con la aparatología que existe de cocina no tradicional. Me refiero a la que es muy moderna. No existe ni con un laboratorio de rayos catódicos. O damos por sentado que está editado...".

Calabrese volvió a tomar el guante y señaló cuánto tiempo lleva cocinar el mencionado plato de comida: "Los tiempos de la preparación de una bondiola braseada, que es un método básico y clásico que cualquiera puede hacer en su casa, amerita una hora de cocción, una hora de la bondiola en el contacto con el calor".

Rodrigo Lussich volvió a echarle más leña al fuego y agregó: "Lo que llama la atención es el famoso emplatado. El otro día, mostramos cómo a Leticia Siciliani le decían: 'A emplatar, a emplatar'. El plato estaba vacío y tenía todo en la sartén. Y de repente, estaba la comida en el plato".

Calabrese, una vez más, cuestionó a MasterChef, aunque valoró el éxito que tiene el programa: "Es la varita mágica. Yo como televidente tengo que entender que pasa eso porque sino es absolutamente imposible. Lo editan de tal manera... Porque sino, ¿qué hacés durante la hora de cocción de la bondiola?".

Luego, el conductor criticó la participación de Vicky, una de las más queridas por los televidentes: "El fenómeno Xipolitakis es muy particular porque llegó a la televisión y se hizo famosa en base a ser una burra. Y de repente, hace unos platos en los que es una genia. Dejó afuera a Boy Olmi, que es especialista en los platos veganos. Lo han cag...".

Calabrese: "Hay un coaching previo. El otro día, pusieron una piletita llena de hielo y cada uno tenía una caña para sacar un pescado. La mayoría sacó el pescado sin saber qué cuernos habían sacado, si era un Moby Dick o una mojarrita. No tenían ni idea".