Claudio "el Turco" García y El Polaco se quieren poner un restaurant juntos en Las Cañitas.

Claudio "el Turco" García y El Polaco se volvieron muy cercanos luego de su cruce en Masterchef Celebrity. Ahora, ambos formaron una linda amistad que podría llevar a algo impensado: que concreten un proyecto de gastronomía juntos.

En otras oportunidades habían mencionado la posibilidad de crear un restaurant en conjunto, pero esta vez el Turco fue por más y dejó en claro que la idea es real y que, si todo sale bien, podría convertirse en realidad.

En una entrevista en Hay que ver, el ex futbolista contó que con su trabajo en el deporte ganó 6,5 millones de dólares que los invirtió mal: "Me puse una agencia de autos y un restaurante de cuatro pisos con pileta de natación y pantalla gigante, cerca del colegio Pellegrini". "Mi socio en el restaurante, que era un tío, fue el problema", admitió El Turco y contó que tuvo que poner toda la plata para pagar los juicios de los empleados.

A pesar de esta mala pasada, el entusiasmo por crear un proyecto gastronómico con El Polaco no cede. “Hablé con él…”, comenzó diciendo El Turco y fue interrumpido por José María Listorti que le advirtió: “Si lo otro te salió mal, esto te va a salir como el ort*… En serio te lo digo, con todo cariño".

"Acá es distinto", aseguró el ex participante de Masterchef y le marcó: "¡Cocinamos bien!". El Turco admitió que ellos solamente pondrían la cara y no se encargarían de la administración del lugar: “Nosotros vamos a poner la caripela, no vamos a firmar nada. Si sale bien, bien. Si me quieren cagar, me van a cagar un poquito. Y si sale mal, nos vemos en Disney".

A pesar de las burlas y las negativas, El Turco demostró que el proyecto puede encaminarse rápidamente, y que tanto él como El Polaco pueden ponerse manos a la obra y cocinar los platos de su restaurant. "Tengo un amigo que tiene un local en Las Cañitas. El menú va a ser un popurrí, vamos a ver qué hacemos. En serio, el lugar está bueno", afirmó y agregó: "Ya hablamos con el Polaco, uno pone el local y falta que venga Michel Platini (sic), el que ponga la plata. Yo algo voy a cocinar”.