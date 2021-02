El mediático Alex Caniggia da qué hablar en cada edición de MasterChef Celebrity 2. Esta vez, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis fue cruzado por Daniel Aráoz por una papa después de la primera parte de la prueba de la noche. Alex fue por más y aprovechó el encuentro para iniciar una amistad con el ex NBA Hernán Montenegro.

El desafío de la jornada consistió en armar un plato con guarnición con los ingredientes que los participantes lograron recolectar de una enorme piñata. Si bien sólo se podían utilizar cuatro ingredientes, los aspirantes a cocineros contaban con la posibilidad de intercambiarlos con sus parejas ya que, al igual que en la emisión anterior, los desafíos se dieron por duplas.

El azar hizo lo suyo y se formó una dupla explosiva entre Alex Caniggia y Daniel Aráoz. Después de romper la piñata y levantar los ingredientes, la pareja no pudo ponerse de acuerdo y aparecieron las asperezas. Mientras que el actor cordobés pudo rescatar pollo, carne, berenjenas y queso, Alex lo hizo con jamón cocido, limón, papas y atún.

"¿Qué hago con una papa, limón y jamón?", lamentó el mediático aunque, a continuación, Aráoz le ofreció su pollo y en seguida le pidió sus papas. "Si te doy la papa, me cagás", definió Caniggia y le ofreció el atún que le sobraba, pero el actor no quiso saber nada. "Te lo regalo, soy buena gente", insistió Alex pero a Aráoz no se lo pudo mover de su posición.

Del desafío de la noche del jueves participaron Andrea Rincón, Daniel Aráoz, Alex Caniggia, Hernán Montenegro, Mariano Della Ribera, Fede Bal, CAE y Fernando Carlos.

Twitter apoyó a Daniel Aráoz

El actor cordobés se luce con su humor en cada desafío. Y tras el debate con Alex Caniggia por los ingredientes, en Twitter celebraron a Aráoz y se convirtió en el preferido de la red social.

La amistad de Alex Caniggia con Hernán Montenegro

Después del encontronazo con Daniel Aráoz, Alex Caniggia intercambió isla con CAE para estar cerca de Hernán Montenegro. "Él es mi pana", enfatizó el mediático que fue recibido con celebraciones por parte del basquetbolista.

Por su parte, Montenegro emuló la estrategia de Caniggia para ganarse al jurado al hablarle mano a mano en italiano al chef Donato De Santis.