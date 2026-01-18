Advierten sobre el crecimiento de una enfermedad felina mortal: cómo proteger a tu gato

La enfermedad afecta a gatos callejeros como a domésticos, ya que pueden contagiarla los humanos con objetos contaminados

Especialistas de todo el mundo advierten sobre el crecimiento rápido y agresivo de una enfermedad mortal en gatos: la panleucopenia felina. Se trata de un virus altamente contagioso que afecta a mascotas de diferentes países y puede contagiarse de manera muy simple. A qué hay que prestarle atención.

Crece la panleucopenia felina: qué es esta enfermedad gatuna peligrosa

Los gatos son de los miembros más especiales de la familia, por eso es clave conocer esta enfermedad potencialmente mortal para ellos. La panleucopenia es causada por el parvovirus felino. Este patógeno destruye el revestimiento del sistema digestivo, afecta el tejido linfoide y compromete la médula ósea, lo que provoca una drástica caída de los glóbulos blancos del animal.

La enfermedad se contagia a través de las heces, secreciones corporales y superficies contaminadas

Así, los gatos quedan sin defensas y expuestos a infecciones que pueden resultar fatales. Los felinos más vulnerables son los menores de seis meses. Sin embargo, es un gran problema para gatos no vacunados o sistemas inmunológicos débiles. Además, en hembras gestantes, el virus puede causar abortos o provocar trastornos neurológicos en las crías.

Los primeros síntomas de la panleucopenia en gatos son:

Fiebre alta.

Vómitos persistentes.

Diarrea, en algunos casos con sangre.

Letargo y apatía.

Deshidratación severa.

Ante los primeros síntomas es clave consultar con un veterinario y actuar rápido.

¿Cómo cuidar a tu gato y evitar que se contagie?

Este virus se contagia a través de las heces, secreciones corporales y superficies contaminadas. Por eso se dice que ingresa a los hogares en la ropa, zapatos u otros objetos contaminados. Si bien no afecta a humanos ni a otras especies de animales, estos pueden contagiar al ser "portadores involuntarios" del virus.

Advierten sobre el crecimiento de una enfermedad mortal: cómo proteger a tu gato

Por eso, es clave desinfectar superficies, lavarse las manos y evitar el contacto con gatos enfermos en caso de sospechar el contagio. Similar a los protocolos de desinfección que se usaban durante la pandemia de Covid-19, pero en este caso para cuidar a tus mascotas.

Además de prevenir desinfectando objetos que pueden haber estado en contacto con el virus, es clave que tu gato esté vacunado y reciba los refuerzos anuales, incluso si son gatos domésticos que no salen de casa.