La situación sanitaria en la Argentina es sumamente compleja. La segunda ola de coronavirus ha establecido nuevos récords de casos positivos y también de muertes por día. Y si hay algo que quedó claro en lo que va de la pandemia es que absolutamente nadie se salva de enfermarse o, incluso, de perder la vida. En las últimas horas, Marina Calabró confirmó que se enfermó y que está afrontando un difícil momento.

A través de TV Nostra, programa del que Calabró forma parte en América TV, Jorge Rial indicó: "Marina está aislada desde el miércoles. En esta empresa hay un protocolo muy estricto. Cuando Marina se enteró que un compañero suyo de la radio tenía Covid-19, se aplicó el protocolo. Si no fuera por el protocolo, nos podríamos haber contagiado".

De hecho, Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que el estado de ánimo de la periodista no es el mejor. Andrea Taboada, que dialogó vía Whatsapp, señaló: "Ayer a la noche me mandé mensajes con ella para ver si necesitaba algo o si la podía contener de alguna manera porque somos amigas, y me dijo que estaba angustiada y que prefería no hablar ahora".

Nancy Duré, que también logró charlar con Calabró, reveló: "Justamente, estaba en un ataque de llanto en un momento. Y yo le digo ‘Pero Marina, hoy lo normal es que todos hayamos tenido o tengamos Covid-19, sobre todo porque estamos expuestas por cuestiones de trabajo'. En el caso de ella, no debe ser grave, ojalá, pero ella es una persona sana. Pero estaba muy angustiada". Y agregó: "Los que la conocemos a Marina, sabemos que es llorona, pero el ataque de llanto y de angustia que tenía ayer fue muy grande, porque creo que se le mezcla la culpa de contagiar a su familia y su alta responsabilidad laboral".

El desesperado mensaje de Marina Calabró confirmando que tiene coronavirus

A través de un audio de Whatsapp, y pese a que por el momento transita la enfermedad como "asintomática", Marina Calabró dialogó con Los Ángeles de La Mañana (LAM) y manifestó: "Hola chicas, gracias por preocuparse. Estoy más que nada angustiada, por ahora no tengo síntomas físicos, pero no hay que cantar victoria porque este bicho es impredecible. Por ahora estoy asintomática. Me hisopé el sábado y dio positivo. Es una horrible noticia, pero confié que en una de esas zafaba. Así que transitándolo de la mejor manera posible, con buena onda, a pesar de que cuesta un poquito".