Mariano Martínez pidió disculpas por su debut como cantante: "Me merezco los memes"

El actor estrenó su faceta de cantante en Los Mammones y no le fue como esperaba. En redes hizo un fuerte mea culpa aunque rescató haberse animado a hacerlo.

El debut de Mariano Martínez como cantante no fue el mejor y él lo sabe. El actor ya había estrenado su nueva faceta musical en las redes sociales, donde fue ampliamente criticado, y en la noche del jueves pasado lo hizo en televisión en Los Mammones (América TV). Lejos de apuntar contra los haters que lo destrozaron, Mariano Martínez hizo un fuerte mea culpa en sus historias de Instagram aunque aclaró que no se arrepiente de haberse animado. "Mi performance fue muy mala lamentablemente. Los memes esta vez me los merezco", reconoció el actor en un mensaje dirigido a su hija.

Desde hace ya unos meses, Mariano Martínez viene convirtiéndose en tendencia en las redes sociales por sus insólitos videos en TikTok. En la noche del jueves, el actor fue invitado a Los Mammones, donde después de charlar con Jey Mammón y su panel se animó a interpretar algunos clásicos de rock nacional. Martínez comenzó su nueva faceta como cantante a pesar de las críticas que suele recibir. "No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guío por los halagos ni por las críticas", explicó Martínez en diálogo con Jey Mammón.

Pero el debut no fue como esperaba y en la mañana del viernes sorprendió a todos con un fuerte mea culpa en sus historias de Instagram. "Debo decir que mi performance fue muy mala, lamentablemente. Me jugaron en contra varios factores. Y los memes esta vez me los merezco", comenzó asegurando el actor en un mensaje que estaba dirigido a su hija Olivia y en el que reflexionó sobre su nueva faceta profesional. De todos modos, Martínez se mostró positivo por haberse animado a hacerlo en televisión.

Mariano Martínez hizo un fuerte mea culpa tras su debut como cantante

"Caerse y volverse a levantar, eso es válido siempre. Y en la vida que pasa sin pausa es fundamental. Porque yo sé que di hasta lo último por hacer lo que me gusta y me la jugué a fondo", expresó reflexivo Martínez. En su breve descargo dirigido a Olivia, el actor también le dejó un consejo de vida: "El resultado va y viene. La moraleja es que si me voy algún día, como va a suceder en algún momento, como a cualquier ser humano en la Tierra, me voy a ir con una cuenta pendiente menos. Y eso no tiene precio y se banca cualquier crítica".

"Uno jamás se arrepiente de ser valiente", cerró un Martínez muy positivo después del flojo desempeño que tuvo en su debut como cantante. Después de muchas críticas y memes en redes sociales, el actor se había defendido en una breve entrevista con Intrusos, en donde destacó que consideraba al canto como una "distracción, un divertimento que es para obviar ciertas cosas".