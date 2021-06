"Estoy por ponerme la boina del Che": el contundente reclamo de Mariano Iúdica hacia los países que les sobran vacunas

El conductor de Polémica en el Bar hizo una fuerte crítica hacia los países potencias por no donar vacunas para quienes más las necesitan. "Lo único que quiero es terminar con esto", afirmó Iúdica, ansioso por recibir su vacuna.

Mariano Iúdica se mostró muy ansioso por recibir la vacuna contra el coronavirus. Durante la apertura de Polémica en el Bar, el conductor hizo una reflexión en la que apuntó directamente contra los países que tienen dosis de más y que no las ceden para los países que más las necesitan.

"Hace dos años que estamos con esto. Un año y monedas. Nuca estuve tan ansioso y depre… el lunes es mi cumpleaños", contó el conductor, refiriéndose a sus ansias por vacunarse y le aconsejó a su público que se empadrone para poder recibir la suya: "Empiecen a anotarse. Yo lo único que quiero es terminar con esto, que me devuelvan la vida, a todos".

En ese momento, Iudica demostró su enojo con los países que pudieron comprar cargamentos de vacunas y que hoy no las están aplicando. Con humor, el conductor reconoció que se siente ofendido: "Me estoy replanteando todo lo que pienso de las grandes potencias. Estoy por ponerme la boina del Che Guevara. Estoy muy enojado con los países a los que les sobran las vacunas y no las entregan, o que tardaron tanto en entregarlas".

"El mundo se muere con esto y hay gente a la que le sobran vacunas", remarcó Iúdica.

Su reclamo lo compartió también en sus redes sociales, en donde contó que a todos sus amigos de más de 50 años ya les asignaron un turno para vacunarse: "Ya le llegaron los mails para la vacuna a todos mis amigos de cincuenta. Vamos, Marianito, que ya viene".

Más tarde, agregó: "Miro los mails como cuando escuché el sorteo de la colimba. Pero esta vez quiero que me toque. Marina, ejército, F.F.A.A., la vacuna que sea".

Lo cierto es que en estos próximos días estarán arribando 1.7 millones de vacunas AstraZeneca, llegando ya a las 20 millones de dosis recibidas desde que comenzó la pandemia. Además, desde el Gobierno cerraron contratos con Sinopharm por 2.000.000 y con Cansino por 5.400.000. Por lo tanto, puede que su turno tarde poco en llegar.