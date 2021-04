Verónica Ojeda cargó contra Mauricio D'Alessandro por la salud de Dieguito Fernando

El abogado de Matías Morla, Mauricio D'Alessandro, se presentó en el programa de Mariana Fabbiani a plantear versiones sobre la familia de Diego Armando Maradona en defensa del polémico exletrado de "Pelusa", como primer acusado público en el escándalo que rodea a la muerte del "Diez". Pero como hablar no siempre es gratis, Verónica Ojeda llamó a Lo de Mariana y cargó con todo contra el abogado por haberse referido a su hijo con Maradona, Dieguito Fernando. "No se metan con los tratamientos y la salud de mi hijo", lanzó.

La salud del hijo menor de Maradona, generó una explosiva discusión entre Verónica y D’Alessandro. Principalmente, por los cuestionamientos que surgieron en torno al dinero que ella le habría pedido a Maradona para cambiar su camioneta blindada de ocho años de antigüedad y el pago de un tratamiento para el Trastorno Específico del Lenguaje en Estados Unidos.

“Se están burlando de los tratamientos de mi hijo. No se metan con los tratamientos y la salud de mi hijo. Eso es malo. Es lamentable hablar del tratamiento de un niño de 8 años, que realmente lo necesita. No hablen del tratamiento ni de la salud de Dieguito, porque ahí están los derechos del niño. Acuérdense de que es menor de edad”, arremetió Ojeda en el comienzo.

"Diego me preguntó por los tratamientos de su hijo, le digo que no los pudimos hacer porque la contadora dijo que él tenía que dar un OK porque Matías Morla no podía pagarlo. Eso es lo que encontraron en los audios", explicó la rubia. "Le conté que los tratamientos no los pudimos hacer. Es un tratamiento que, además de ser muy costoso, tiene los turnos acotados, los dan de acá a seis meses o un año", agregó.

La ex mujer de Maradona subió el volumen al enfrentamiento y lanzó: "Hay audios peores y se meten con los del tratamiento de mi hijo. De Morla cuando dice que estaba haciendo sus cosas con Venezuela, hay millones de audios para contar, pero no hablen del tratamiento de mi hijo". "En el fragor de la pelea vos cometiste la infidencia de contar cuál es el diagnóstico de Dieguito", se defendió el polémico abogado puesto que la dupla con Matías Morla busca salpicar para cualquier lado en un momento en el que los ojos de la Justicia están puestos sobre él.

"Ni los más animales se habían animado a decir eso, porque él tiene derechos más allá de que sea tu hijo. ¿Cómo vas a decir lo que tiene tu hijo por plata en un expediente judicial, o que tiene certificado de discapacidad para justificar la compra de una camioneta?", continuó D'Alessandro desentendiéndose por completo de la situación del niño y acusando directamente a su mamá.

“¿Por qué voy a ocultar algo de mi hijo que realmente es verdad? Tienen que tener mucha cautela cuando hablan de mi hijo. Ni vos ni nadie tiene derecho de hablar del niño de esa manera. Yo sí puedo hablar porque soy la madre y tengo todos los derechos. Lo cuento porque soy una mamá que lucha por los derechos de su hijo”, sentenció Verónica Ojeda.

"Hacés mal", atacó D’Alessandro. Si bien Ojeda pidió la palabra nuevamente, Mariana Fabbiani no la dejó continuar y presentó un corte comercial, tirando por abajo el cuestionamiento que se le hizo al polémico abogado en torno a los derechos de Dieguito Fernando y la necesidad de continuar con un complejo tratamiento. "No queda más tiempo, pero te espero por acá", cerró la conductora.