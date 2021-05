Masterchef: María O'Donnell spoileó la salida de Dani "La Chepi"

Apurada por la primicia, la periodista despidió con un posteo a la nueva eliminada del certamen de cocina antes de que lo anunciaran al aire.

Si bien la eliminación de Dani "La Chepi" se rumoreó durante el fin de semana en redes sociales, fue la periodista María O'Donnell quien minutos antes de que Masterchef Celebrity, el programa conducido por Santiago Del Moro en Telefe, volviera del corte que definiría el futuro de los participantes dentro del reality, confirmó en su cuenta de Instagram que la humorista era la nueva eliminada del programa antes de que se enteren los televidentes.

"Te quiero danilachepi, te voy a extrañar en @masterchefargentina", compartió O'Donnell en su posteo a las 23:52 horas, en pleno corte publicitario de Masterchef Celebrity. De esta manera, a las claras, adelantó que, efectivamente, "La Chepi" no convenció a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y se quedó afuera reality más famoso de la televisión argentina que muy pronto tendrá a su ganador.

Quizás la periodista lo pasó por alto, pero en las redes, como suele suceder, su acción no pasó desapercibida y los internautas se despacharon: "El espíritu periodístico de dar la primicia", "Pensó que el corte duraba menos", "no volvieron del corte todavía!!!", "Eh! Todavía no se fue, estamos en el corte comercial", "Todavía no salió en la tele que se va la Chepi", "Todos viendo el comercial de rápida acción y María nos dice quien se fue", "María, todavía no avisaron que se fue", "Gracias me voy a dormir ya se quien se va antes del eterno corte", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Dani "La Chepi" se quedó afuera de Masterchef Celebrity

Este domingo por la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity, que resultó con la partida de Dani "La Chepi", luego de que se viralizara en redes sociales que la comediante sería la nueva eliminada del certamen de cocina que, cada semana, está más cerca de conocer a su campeón.

Tras doce semanas en el reality de cocina más famoso de la TV, la humorista no estuvo a la altura de las exigencias del jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Pese a haber contado con la posibilidad de realizar un plato principal a elección y una guarnición con los ingredientes entregados por los expertos, se quedó afuera del certamen en una instancia tan particular como las semifinales.