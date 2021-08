La pregunta de TN que incomodó a María Eugenia Vidal: "Te lo olvidaste"

María Eugenia Vidal protagonizó un verdadero papelón en TN. Un periodista la sorprendió con una pregunta y quedó en ridícula.

A poco tiempo de que se desarrollen las elecciones legislativas 2021, los candidatos del macrismo se pasean por los medios hegemónicos, donde difícilmente se encuentren con una pregunta tan complicada o difícil de responder. Sin embargo, y en algunas ocasiones, se producen situaciones sumamente incómodas para los propios políticos. En este caso, María Eugenia Vidal pasó un papelón en TN tras la consulta que le hizo un periodista.

En la mesa del programa "Sólo una vuelta más", conducido por Diego Sehinkman, Vidal calificó a Horacio Rodríguez Larreta -jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- de "amigo". "Más allá de las definiciones políticas, Horacio es un amigo desde hace más de 20 años".

El panelista Pablo de León intervino y le preguntó: "¿Es el nuevo líder de tu fuerza política, de Juntos por el Cambio?". Vidal lo observó y respondió: "Yo creo que lo he dicho en varias oportunidades, no hay un líder en Juntos por el Cambio, hay varios liderazgos". Y agregó: "Eso puede ser incómodo, ser ruidoso o generar tensiones, pero es el verdadero activo que tenemos. Nos permite representar a cada vez más gente".

María Eugenia Vidal, en TN.

Luego, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que se lanzó como candidata a diputada en la Capital Federal mencionó a varios de los políticos a los que considera "líder" en Juntos por el Cambio: "Un Juntos por el Cambio es Mauricio Macri, es Horacio Rodríguez Larreta, es Patricia Bullrich, es Martín Lusteau, es Mario Negri, es Gerardo Morales, es Lilita Carrió...".

Sin embargo, y consciente de la interna que hay entre Diego Santilli y Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, otro de los periodistas presentes le marcó la cancha con una picante consulta: "¿Es Facundo Manes también? Porque no lo nombraste". Con cierta incomodidad, Vidal se justificó: "También, claro que sí. No, no lo nombré y también a Diego Santilli no lo nombré. Lo mismo a Martín Tetaz, que se sumó ahora conmigo a esta lista".

Esmeralda Mitre fulminó a María Eugenia Vidal

"Hola @mariuvidal,contanos cómo hiciste para en 3 años, pasar de vivir en #moron a la isla en recoleta, en la esquina de mi casa ! Hiciste magia ? #horaciorodriguezlarreta @mauriciomacri. El Barrio más caro de #buenosaires @juntoscambioar #inexplicable #verguenzaajena", preguntó Esmeralda Mitre a Vidal.

Vidal se mudó a un lujoso PH en Pueyrredón y Las Heras. Según su última declaración jurada, Vidal tenía tres millones de pesos, producto, entre otras cosas, de la venta de la casa que había compartido con su ex pareja Ramiro Tagliaferro en Morón. ¿Cómo hizo para convertir esos tres millones en 50 millones, la valuación de su nueva vivienda?

De acuerdo a Infobae, la exgobernadora declaró deudas más altas que sus activos, informando un crédito hipotecario por más de 12 millones de pesos que corresponderían a un crédito obtenido para la compra del departamento. Lo extraño es que un banco le haya prestado 12 millones de pesos en un crédito hipotecario a una persona desempleada, teniendo en cuenta que no se le ha conocido trabajo estable a Vidal en los últimos dos años. Por otro lado, aún suponiendo que ha tenido oportunidades laborales en el sector privado, correspondería que sus ingresos sean mínimamente de 300 mil pesos.