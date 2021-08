Más quejas contra Cris Morena: María Becerra contó su propia mala experiencia

La cantante reveló que entre los 10 y los 15 años se presentó a diversos castings de la famosa productora, en los que no fue elegida, colaborando para que su personalidad se vuelva más introvertida.

María Becerra está en un gran momento artístico, en el que cada canción que lanza rápidamente alcanza los millones de reproducciones y se vuelve viral. Pero así como tiene un presente exitoso, la cantante buscó ingresar al mundo artístico desde hace bastante tiempo. La artista contó recientemente que a los 10 años hizo varios castings para participar en las novelas producidas por Cris Morena, aunque nunca consiguió que la seleccionaran. "Todos los días entraba a la web de Telefe, me anotaba en audiciones y me presentaba", reveló la cantante sobre aquella época signada por las decepciones.

María Becerra lanzó hace solo dos semanas Mi debilidad, su más reciente canción, con la que ya superó las 16 millones de visualizaciones en YouTube. Este tema es sólo el éxito más reciente de la cantante y youtuber nacida en Quilmes, que desde hace ya un tiempo cada nueva canción o colaboración que comparte instantáneamente se convierte en una bomba viral. Pero así como ostenta un presente lleno de éxito, Becerra reveló que durante su adolescencia fue víctima de bullying, lo que hizo que se volviera más introvertida.

En diálogo con la revista Marie Claire, María Becerra reveló otro hecho que colaboró en su personalidad tímida. En la entrevista, la cantante contó que desde los 10 años empezó a hacer castings para ser parte de las novelas producidas por Cris Morena. "Todos los días entraba a la web de Telefe, me anotaba en audiciones y me presentaba. Fue una etapa de mucha euforia a pesar de que no me seleccionaban", aseguró Becerra, que recién dejó esa rutina llena de decepciones a los 15 años.

Vale recordar que la semana pasada en su paso por Los Mammones Candela Vetrano reveló el calvario de trabajar con Cris Morena. En la entrevista con Jey Mammón, la actriz deslizó que quienes pasaron por el mundo Cris Morena pudieron seguir en el medio artístico gracias a haber ido a terapia durante o después su trabajo con la reconocida productora.

El comentario gordofóbico de Cris Morena a Jey Mammon: "Vos bajando un poco"

Al momento del segmento “Las 21 a las 21″, donde los invitados deben contestar 21 preguntas, Jey Mammón le preguntó a Cris Morena sobre un posible regreso de Jugate conmigo. Cuando la productora contestó que era posible, el periodista aprovechó para indagar más: “¿Quién podría conducir la remake del programa? ¿Vos?”. “Santiago del Moro... Vos, bajando un poco”, deslizó la productora, haciendo un gesto para dar a entender que se refería al peso de Mammon.

“Siempre tan esteta, Cris. Me encanta”, afirmó el conductor con una sonrisa. “O sea que yo no tengo chances”, agregó el panelista Gabriel Schultz, provocando la risa de los presentes. “No, no, mentira. Fue un chiste. Digo que sí porque sería algo alucinante, pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”, admitió Morena.