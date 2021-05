Trabajó con Tinelli y casi se agarra a trompadas con Ricky Martin: "Se puso brava la cosa"

¡Insólito! Un famoso comediante que trabajó con Marcelo Tinelli reveló que estuvo muy cerca de agarrarse a trompadas con Ricky Martin. Qué fue lo que sucedió.

Si hay un programa en el que han surgido anécdotas sumamente increíbles es PH Podemos Hablar. Durante la edición del último sábado 29 de mayo, el conductor Andy Kusnetzoff recibió la visita de "Campi", comediante que trabajó con Marcelo Tinelli que reveló una historia muy curiosa: el día en que casi se agarra a piñas con Ricky Martin.

Martín Mariano Campilongo, histórico humorista del ciclo de ShowMatch, fue sorprendido por una de las picantes preguntas de Andy Kusnetzoff. Y reveló que durante una cobertura para la vieja edición de Videomatch en Nueva York, Tinelli lo envió para saludar al histórico y reconocido músico.

Según relató, Campi debió interpretar a "Jorge", personaje que interpreta en el programa de Florencia Peña, por Telefe: "Estábamos encerrados en un hotel esperando el llamado. Nos decían 'mañana llama' (para hacer la entrevista) y pasaron cuatro días hasta que nos dicen que nos estaba esperando".

"Ricky lo mira al productor, le habla el secreto y luego viene él a hablarme: ´Va a hacer la nota, pero vos no', me dice. ´Hace cuatro días que estoy esperando acá', le respondí. ¡La voy a hacer! Él no quería hacer humor", agregó el humorista que inter.

Sin embargo, Ricky Martin no tomó muy bien las bromas de Campi. "Se empezó a poner brava la cosa y al final se hizo la nota, pero sin mí", añadió el comediante, quien además indicó que el músico estuvo al borde de pegarle.

Los bajos puntos en el rating que hizo ShowMatch y que preocupan a Tinelli

La vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión generó expectativas en el público y también en la gerencia de El Trece para poder competir de igual a igual en el rating con Telefe. Sin embargo, el otrora líder indiscutido de la audiencia no para de perder. En el comienzo de su segunda semana, La Academia cayó estrepitosamente frente a Doctor Milagro y MasterChef Celebrity 2.

En un mano a mano constante, la novela turca logró números más que sólidos, mientras que Tinelli tuvo que esforzarse para superar los 10 puntos en algunos pasajes de la noche. De hecho, ShowMatch comenzó bastante atrás en la pelea: a las 21.25, las mediciones marcaban 9.5 puntos de rating para la competencia de El Trece, mientras que Doctor Milagro ostentaba 14.3 puntos, según los números de la medidora Kantar Ibope.