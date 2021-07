Marcelo Tinelli se emocionó en ShowMatch con la propuesta de casamiento de Sole Bayona y su pareja

El compromiso de Soledad Bayona y su pareja Nicolás Smirnoff emocionó hasta las lágrimas Marcelo Tinelli y al jurado de La Academia de Showmatch.

Un emotivo momento se vivió anoche en La Academia de Showmatch (El Trece) con el compromiso de Soledad Bayona con su pareja Nicolás Smirnoff, anunciado días atrás, pero que Marcelo Tinelli quiso revivir durante la última emisión del programa. Para ello, el conductor llamó en secreto al productor y sorprendió a su novia antes que haga su performance junto a Mario Guerci.

“El otro día, nos emocionó a todos. Quería conocer a su novio por eso la stalkee en redes. El pibe un divino, le tuvo que rogar casamiento y usted le preguntaba ‘¿Estás seguro? ¿Estás seguro?’”, comenzó Tinelli a la bailarina tras ingresar a la pista.

Bayona explicó que "estaba con varias cervezas encima". "Me lo decía y me parecía hermoso. Le pregunté mil veces porque yo desde siempre quiero un amor como el de mis papás, que siguió hasta último momento. Es eso o nada. Toda mi vida fue así. Es la primera vez que siento que tengo eso y le pregunté a él si entendía lo que significaba para mí”, contestó.

Segundos después, Nicolás apareció en la pista, donde lo recibió su novia. "Estoy realmente seguro que acá, delante de todos los que te conocen y te quieren, por segunda vez, te vuelvo a preguntar si te querés casar conmigo", reiteró Smirnoff, lo que hizo emocionar hasta las lágrimas a Bayona. Ese mismo sentimiento llegó a Tinelli y al jurado, mientras la pareja sellaba con un beso el compromiso que revivieron delante de todos.

Así anunció Soledad Bayona su compromiso

La bailarina publicó el pasado 13 de junio que estaba comprometida desde hace tres meses con Nicolás Smirnoff. "Sí quiero", escribió en su cuenta de Instagram con un video de la propuesta del productor, a la que ella le insistió si estaba seguro.

"¿Cómo no decir que sí a compartir mi vida con el hombre que me acelera el corazón?", expresó Bayona tras un desopilante relato sobre cómo se conocieron. "Me desarma con un abrazo, me potencia a mil con cada palabra, cree en mí y en nosotros. ¡¡¡Siempre mi amor, siempre!!!", cerró la bailarina la publicación, que alcanzó más de 16 mil "me gusta".

Los seguidores de Bayona, entre ellos los miembros del jurado de La Academia de Showmatch, celebraron la propuesta y desearon lo mejor a la pareja. "Muero de amor" fue el comentario que más replicaron ante el emocionante anuncio de la participante.