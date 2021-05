Guillermina Valdés reveló intimidades de su romance con Marcelo Tinelli: "Él iba y venía"

La pareja del conductor de ShowMatch contó secretos de los comienzos de su relación. Sobre Marcelo Tinelli, aseguró que estaba confundido. ¿Qué fue lo que dijo Guillermina Valdés?

En diálogo con Jey Mammón, Guillermina Valdés habló del comienzo de su romance con Marcelo Tinelli y cómo fueron formando su historia hasta llegar a ser la familia que hoy son. Dejando de lado los prejuicios por los que el conductor, vinculado a una amistad con Sebastián Ortega (ex pareja de Valdés), la entrevistada aseguró que nada de lo que se dijo fue cierto.

"Una relación de amistad no era porque nunca habíamos compartido un bautismo, ni un cumpleaños y nunca había ido ni a mi casa. Habían trabajado juntos y en eventos sociales que podés tener con tus productores, se veían, nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad y está bueno poder aclarar esto. Así que lo conocí a Marcelo en 2012", comenzó diciendo Valdés.

Por otro lado, la actual jurado de La Academia en ShowMatch aseguró: "Eso fue un gran aprendizaje para mí en estos 8 años porque yo no estaba tan expuesta y de golpe enfrentarme a situaciones que son injustas… uno aprende y te quedás con eso de lo que aprendés". Sin embargo, lo más destacado fue lo que dijo luego, alegando que en el comienzo de su relación con Tinelli el conductor estaba aturdido por lo que el clamor popular manifestaba sobre su supuesta amistad con Ortega.

"Nos habíamos cruzado de 'hola y chau' y si había un cumpleaños de 150 personas yo estaba… Empezamos a salir pero tuvimos un lapso porque yo siempre digo que él estaba confundido e iba y venía… Estábamos conociéndonos y para mí empezamos en enero de 2013… Para él fue muy difícil esa situación (por los rumores sobre su amistad con Ortega) y fue como un mar de locura que nadie esperaba y nos pegó fuerte a los dos", sentenció Guillermina Valdés.

Cande Tinelli y un preocupante mensaje en redes sociales

En las últimas horas, una de las hijas de Marcelo Tinelli se expresó en Instagram con un mensaje que causó preocupación entre sus seguidores. Candelaria, más conocida como "Lelé", realizó un inesperado descargo en el que también citó una frase del escritor Oscar Wilde.

“Nadie conoce mi verdadero yo. No saben cuál película es mi preferida, o la canción que escucho cuando siento que no puedo más. Nadie sabe cuántas veces lloro sola en mi cuarto. Nadie sabe cuántas veces perdí las esperanzas. Nadie sabe los horrorosos pensamientos que pasan por mi cabeza cuando estoy triste”, comenzó diciendo Candelaria Tinelli.

Cande Tinelli y un preocupante mensaje en redes sociales.

A su vez, agregó: "Nadie sabe qué es lo que me hace seguir cuando no quiero continuar. Nadie vivió las cosas que yo viví. Todos tenemos nuestra historia. No juzgues si no sabés mi historia. No juzgues si no me conocés. Yo solo sé mi pasado y lo que me tocó vivir. ‘Sé lo que es ser fuerte, y lo que es ser frágil’, dijo Oscar Wilde. Yo, y nadie más que yo”.