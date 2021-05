Cande Tinelli y un preocupante mensaje en redes sociales: "No quiero continuar"

Candelaria Tinelli, hija de Marcelo y cantante argentina, se expresó en su cuenta de Instagram con un mensaje realmente llamativo y preocupante. "Nadie sabe lo que yo viví", expresó.

En las últimas horas, una de las hijas de Marcelo Tinelli se expresó en Instagram con un mensaje que causó preocupación entre sus seguidores. Candelaria, más conocida como "Lelé", realizó un inesperado descargo en el que también citó una frase del escritor Oscar Wilde.

“Nadie conoce mi verdadero yo. No saben cuál película es mi preferida, o la canción que escucho cuando siento que no puedo más. Nadie sabe cuántas veces lloro sola en mi cuarto. Nadie sabe cuántas veces perdí las esperanzas. Nadie sabe los horrorosos pensamientos que pasan por mi cabeza cuando estoy triste”, comenzó diciendo Candelaria Tinelli.

A su vez, agregó: "Nadie sabe qué es lo que me hace seguir cuando no quiero continuar. Nadie vivió las cosas que yo viví. Todos tenemos nuestra historia. No juzgues si no sabés mi historia. No juzgues si no me conocés. Yo solo sé mi pasado y lo que me tocó vivir. ‘Sé lo que es ser fuerte, y lo que es ser frágil’, dijo Oscar Wilde. Yo, y nadie más que yo”.

Sus palabras generaron impacto en las redes sociales y, a ciencia cierta, no se sabe cuál fue la razón por la que decidió manifestarse de este modo. Lo cierto es que sus seguidores y fans detectaron un llamado de atención puesto que este mensaje está lejos de ser positivo. ¿Qué habrá pasado en la vida de "Lelé"?

Trabajó con Marcelo Tinelli, renunció y realizó una grave denuncia: "Tiene cheques sin fondo"

En el aire de A24, Viviana Canosa volvió a disparar contra Marcelo Tinelli. Pese a haber sido parte de Ideas del Sur (ex productora del conductor) y de haber liderado el Soñando por Bailar en 2011, la periodista realizó una grave denuncia. "Tiene cheques sin fondo", aseguró, añadiendo su indignación por la cantidad de personas que estuvieron en escena en estos días que ShowMatch volvió al ruedo en medio de la pandemia del coronavirus.

“Estábamos viendo la guerra narco en Lugano y la contradicción. Por un lado, tenés a Adolfo con el barbijo discutiendo y enfrentándose a la policía y los narcos y anoche debutaba Tinelli. Eran 200 personas en un estudio de televisión, con la impunidad que te da el ‘tengo el poder y no importa absolutamente nada el protocolo’”, comenzó diciendo Canosa.

A su vez, la periodista arremetió: "La gente empieza a ver que tenés a un Tinelli que debuta en la tele y ¡qué bueno que le dé trabajo a un montón de gente y que haga 50 mil puntos de rating! Porque lo que no queremos es que se dedique a la política. Ya fundió un club y tiene cheques sin fondo, imaginate lo que puede llegar a ser si un tipo como él es político. Le deseamos años enteros en la televisión, que le dé laburo a la gente y que haga 30 o 50 puntos de rating así no se mete en política”.