Marcelo Tinelli dio detalles sobre la nueva versión de Showmatch que tiene un gran parecido a MasterChef

Después de estar un año ausente en la pantalla, Marcelo Tinelli pidió licencia en San Lorenzo por pedido del Grupo Clarín para recuperar el rating del prime time con una nueva propuesta: Showmatch, La Academia, su nuevo programa que irá de lunes a jueves en El Trece. Si bien la fecha de inicio no fue confirmada, el conductor compartió más detalles sobre su vuelta a la TV.

"Estamos con muchas expectativas preparando un programa que tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo pero con secciones nuevas, porque no solo las parejas van a estar bailando, sino que va a haber más imitaciones, comedia musical, circo, stand up, todas cosas que lo van a hacer más atractivo", adelantó Tinelli en diálogo con Domingo 910 por Radio La Red. Sobre la necesidad de El Trece de reconquistar a la audiencia, sostuvo: "Vamos a ir de lunes a jueves y respetando a la competencia porque tenemos un programa muy fuerte en frente ojalá nos vaya bien a nosotros y a Telefé", en una clara referencia a MasterChef Celebrity 2.

Sobre los tiempos para la preparación y para el debut oficial del programa, el conductor explicó: "falta poco para que arranquemos, fines de abril o principios de mayo estamos volviendo, después de un año difícil para todos los argentinos pero para el medio televisivo también". "Por los protocolos no pudimos hacer el Bailando en 2020 pero sí el Cantando y nos dio mucha alegría porque dimos trabajo", agregó.

Tinelli va a subirse al éxito de MasterChef para recuperar el rating

Que ante el éxito de MasterChef Celebrity a El Trece no le queda más que asumir la derrota, no caben dudas. Pero la nueva propuesta de Marcelo Tinelli se va a subir al programa más visto de la Argentina para hacer sketchs de humor a la vieja usanza. Los viernes el programa también saldrá al aire pero en una versión exclusiva de humor: “Voy a volver a estar sentado en un escritorio. Me pone contento porque me recuerda años muy hermosos que pasé. Miró videos de esos programas y estamos tratando de recrearlos", adelantó Tinelli.

"Va a haber viejos y nuevos humoristas y un nuevo reality llamado PolitiChef, con imitaciones de 15 políticos importantes de la Argentina que van a cocinar”, aseguró el conductor que apelará a los recursos más antiguos de su programa para reconquistar a la audiencia con elementos del reality de cocina de Telefe.

Y la cocina no es lo único a copiar del reality más famoso del país: recientemente, Marcelo Tinelli decidió que La Academia no cuente con el voto telefónico. Dicho cambio de reglas es exactamente igual a MasterChef. "Por primera vez en la historia de ShowMatch va a elegir el jurado. No hay más voto telefónico”, reveló Lourdes Sánchez en Hay que ver (El Nueve)