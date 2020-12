La protagonista no tuvo filtros al hablar del productor de Marcelo Tinelli.

En diálogo con Agarrate Catalina, la conductora Lourdes Sánchez realizó contundentes revelaciones sobre su concubinato con Pablo Chato Prada. Éste último protagonista mencionado es el productor y mano derecha de Marcelo Tinelli, quien anunció que regresará a la televisión en 2021 junto con su staff de humoristas para realizar una nueva edición del Gran Cuñado de políticos argentinos.

Con un hijo en común, Lourdes Sánchez explicó que desea tener "una nena" con Prada y explicó las dificultades que se les presentaría a ambos en caso de buscar agrandar la familia: "Puedo tener hijos, el tema es que me tengo que hacer un tratamiento y quizás eso me da una cierta fiaca. Entonces, hoy no. Pero me encantaría. A veces estoy con Valentín y digo ‘lo que sería una nena’".

“Uno dice ‘el tiempo desgasta’, ‘la cuarentena desgasta’, pero nosotros encontramos el equilibrio en la pareja y en la familia. No te voy a mentir: tenemos momentos de enojos y de peleas, pero siempre reina el amor y las ganas de estar juntos. Los dos aflojamos, no somos tan orgullosos. Nos dura poco el orgullo y enseguida queremos que esté todo bien”, reveló Lourdes Sánchez sobre su día a día con el socio de Marcelo Tinelli.

A su vez, la conductora de La Previa del Cantando se metió de lleno en las instancias finales del Cantando 2020 y dejó en claro quiénes son sus favoritos para ganar el título. Haciendo hincapié en Agustín Cachete Sierra, Lourdes Sánchez explicó: "A mí me encanta porque va siempre con buena onda. Sabe que canta mal, pero le pone entusiasmo. Mis cuatro finalistas son Cachete, la Bomba, Rocío y Ángela. Me gustan”.

Oscar Mediavilla reveló las internas en el jurado del Cantando 2020

El jurado tuvo una decisión tan ajustada para inclinar la balanza por el segundo salvado del Cantando 2020 que la cuestión se puso espesa. Es más, Oscar Mediavilla reconoció que casi terminan "a las trompadas" entre los referentes de canto.

“La verdad es que fue muy dividida la votación, casi terminamos a las trompadas acá”, sostuvo Oscar Mediavilla, encargado del voto secreto y de hacer los anuncios del jurado. Y eso que se trataba de salvar ni más ni menos que a la pareja de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

Ángel De Brito cuestionó la actitud del jurado en el Cantando, por favorecer a ciertas parejas y por las peleas que tienen entre ellos gala tras gala, como el cruce entre Nacha Guevara y Moria Casán en la presentación de anoche.