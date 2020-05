El mal momento de Jorge Lanata en Uruguay: "Me pegaron una patada en..."

El periodista Jorge Lanata contó un supuesto apriete telefónico que recibió del director técnico uruguayo Enzo Francescoli a pedido del "dueño del fútbol uruguayo", tras una emisión de su programa televisivo.

“Yo hice dos programas en dos épocas distintas en Uruguay y me echaron de los dos. Durante la tanda de uno de esos programas se me ocurre hacer una sección nueva que la anuncio apenas vuelvo de la tanda. La sección se llamaba “Los Intocables del Uruguay. Llegué al cuarto intocable y me pegaron una patada en el culo“, comentó el conductor.

"Llegué al cuarto intocable y me pegaron una patada en el culo. Uno de los intocables era Paco Casal, una especie de Grondona sin AFA. Un tipo muy polémico, muy denunciado, el dueño del fútbol uruguayo. Nunca la televisión uruguaya había osado hablar de Casal. Esa noche hice un programa sobre Paco Casal. Montevideo estaba parado”.

"Nunca me llamaron tanto para apretarme como en la semana antes de que el programa saliera. Uno de los tipos que me llamó para apretarme fue Francéscoli, que en ese momento estaba en Miami. Ese es mi recuerdo cariñoso sobre él”, cerró.