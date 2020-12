El Indio Solari no se calla nada y esta vez, no fue la excepción. El cantante, ícono y símbolo del Rock Nacional en Argentina, analizó la actualidad de nuestro país y habló, especialmente, del momento de pandemia por coronavirus que nos atraviesa hace casi un año. Sin hablar sobre el gobierno actual, disparó fuertemente contra el mandato de Mauricio Macri e imaginó: “Si la pandemia nos tocaba hace dos años moríamos todos, porque es el espíritu de esa gente. Se dicen libertarios, pero es una locura que lo digan”.

Más allá de pegarle fuertemente al macrismo, en un tono jocoso, remarcó que la entrevista con Marcelo Figueras en Radio Provincia (AM 1270) será una prueba de que está vivo y contó cómo se encuentra atravesando estos tiempos tan complicados: “La pandemia me generó una progresiva necesidad de hacer cosas: he estado dibujando, escribiendo, haciendo maquetas, a la espera de canalizar todo eso en algo”.

Sobre el COVID-19, mientras vuelven a crecer los números en todo el territorio, expresó: “Hay una gran zozobra porque el mundo todo se está yendo al carajo y esto no era tan difícil de predecir, Hay que preocuparse por lo que pasa en todo el bosque, no sólo en tu arbolito”. Y además criticó duramente a los medios opositores: “Me preocupa la gente que instala ideas alocadas para oponerse al gobierno. Son los que han desobedecido toda consigna médica y científica”.

Además habló de las vacunas y dejó en claro que "tenemos ciencia para ponernos una inyección que nos preserve de las pestes pero las pestes nos muerden los talones". Mientras que señaló a quienes critican la efectividad de la Sputnik V frente al virus: “Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?".

Más allá de apuntar contra los medios, Solari destacó las diferencias entre manifestación y manifestación en las calles: “Ya sabemos la diferencia: unos van cantando con los nenes en los hombros y los otros diciendo que me muera yo, Cristina o todos los que empiezan con K”. Y agregó: “Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos”.

Por último se refirió al rol de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y analizó: “¿Cuánto dura el liderazgo? Vos sabés que a mi la señora, me cae bien, pero a veces temo que corra peligro, porque es la única que dice: 'si tenés miedo, andá a laburar de otra cosa, andá a laburar a Uber, qué se yo'”.