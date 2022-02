Un pescador filmó a un tiburón gigante en Mar del Plata: "Era tremendo"

Un pescador logró captar un video de un tiburón de más de 100 kilos nadando por la Escollera Sur de Mar del Plata.

Un tiburón enorme fue captado en un video mientras nadaba por la Escollera Sur de Mar del Plata el pasado lunes 21 de febrero por la noche. Fueron los pescadores de la zona quienes advirtieron su presencia. Si bien se sabe que hay tiburones en esa zona, este caso fue bastante excepcional porque no suelen verse tiburones de dimensiones tan grandes.

Según lo que calcularon los pescadores que lo vieron, el tiburón pesaba más de 100 kilos. En el clip se escucha la voz de Darío Iturralde, el pescador que lo filmó, relatando todo el suceso mientras lo captaba con su celular. “Bueno, acá estamos en la Escollera Sur. Andaba un tiburón al lado de la piedra, comiendo. ¡Ahí anda, ahí está! ¡Miren qué tiburón, chicos!”, exclamó con sorpresa al lograr enfocar al animal.

Darío nunca había visto una cosa igual en sus 30 años de experiencia como pescador. “Todos los lunes a la noche hacemos pequeños torneos de pesca y nos juntamos 20 o 30 personas más la gente que habitualmente viene a la Escollera Sur a pescar. Y tipo 22:30, un muchacho ve algo comiendo, algunos de los pescados que se tiran al mar cerca de las piedras, y me dice que era una foca”, contó, en diálogo con 0223.

“Cuando la veo, me doy cuenta que era un tiburón. Entonces la gente empieza a alumbrar con sus celulares y ahí apareció: era un tiburón que calculamos, pesaba entre 120 y 130 kilos. Era un tremendo tiburón”, agregó. Muy pocas veces se ven tiburones tan grandes por la zona marplatense. De hecho, esta es la primera vez que logran captar uno así en cámara.

“Cada dos por tres se suelen ver tiburones, pero suelen ser de 20 o 30 kilos. Cada tanto aparecen de más de 100 kilos como este, pero por ahí no podemos filmarlo. Anoche se dio todo perfecto para documentarlo. Hay gente que no conoce, que cuando le decía que hay tiburones grandes acá, no te creen”, cerró Iturralde, quien además de dirigir el sitio Pesca Brisa se encarga de organizar proyectos de pesca con fines solidarios.

