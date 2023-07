Malasia suspende un festival de música tras beso homosexual del grupo británico The 1975

El gobierno de Malasia suspendió el sábado un festival de música en la capital, Kuala Lumpur, un día después de que el líder de la banda británica de pop rock The 1975 besara a un compañero en el escenario y criticara las leyes anti-LGBT del país.

"No habrá compromiso contra ninguna parte que desafíe, menosprecie y viole las leyes malasias", dijo el ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, en un mensaje en Twitter tras reunirse con los organizadores del Festival Good Vibes, un evento de tres días cuya duración estaba prevista hasta el domingo.

A The 1975 también se le prohibió actuar en Malasia, según un comité gubernamental que supervisa las filmaciones y actuaciones de extranjeros.

La homosexualidad es un delito en Malasia, un país de mayoría musulmana. Grupos de derechos humanos han advertido de la creciente intolerancia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

En videos publicados en las redes sociales a última hora del viernes, se vio a Matty Healy besando al bajista Ross MacDonald tras criticar la postura de Malasia contra la homosexualidad en un discurso cargado de blasfemias dirigido al público del festival.

"Cometí un error. Cuando contratamos los conciertos no me fijé en eso", dijo. "No le veo sentido (...) de invitar a The 1975 a un país y luego decirnos con quién podemos tener sexo".

Healy cortó la actuación más tarde, diciendo a la multitud: "Muy bien, tenemos que irnos. Nos acaban de prohibir la entrada en Kuala Lumpur, hasta luego".

La banda no pudo ser contactada de inmediato para comentar la situación. En una historia publicada en Instagram, Healy pareció bromear sobre el incidente, publicando el aviso de cancelación del festival junto con una leyenda: "Vale, ¿por qué no intentas no enrollarte con Ross durante 20 años? No es tan fácil como parece".

Healy fue criticado por besar a un fan masculino en un concierto en 2019 en Emiratos Árabes Unidos, donde también hay leyes contra los actos homosexuales, informaron los medios.

El organizador del festival, Future Sound Asia (FSA), se disculpó por la cancelación del espectáculo tras la "conducta y comentarios controvertidos" de Healy.

Según indicó, los representantes de The 1975 habían prometido que el grupo respetaría las normas de actuación. "Lamentablemente, Healy incumplió estas promesas", afirmó el organizador en un comunicado.

El festival había programado 43 actuaciones de artistas locales e internacionales durante los tres días del fin de semana. The 1975 era el cabeza de cartel del viernes, mientras que el cantante australiano The Kid Laroi y el grupo estadounidense The Strokes eran los actos principales del sábado y el domingo. Las actuaciones de ambos días fueron suspendidas.

(Reporte adicional de Bernadette Christina en Yakarta; editado en español por Carlos Serrano)